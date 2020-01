Eventi dell’Epifania a Napoli: spiccano il concerto alla Mostra d’Oltremare con Giovanni Allevi e le Notti bianche in varie parti della città (tra cui Break Napoli in piazza del Gesù).

Trascorso il Natale e il Capodanno, la città di Napoli (che come consuetudine fa registrare un grande boom di turisti) si prepara a festeggiare anche l’Epifania con numerosi eventi, che vedranno in primo piano spettacolo e cultura: ecco alcune delle principali iniziative.

Break Napoli: musica e spettacolo in piazza del Gesù

Dopo il clamoroso rinvio dello scorso 14 dicembre, si terrà venerdì 3 gennaio la Notte dell’Arte, il concertone gratuito in piazza del Gesù. Sul palco, tra i tantissimi artisti che si alterneranno a partire dalle 20.45, ci saranno Andrea Sannino, Marco Zurzolo, Capone & BungtBangt e Danise. L’organizzazione di Break Napoli, settima edizione della Notte d’arte, è a cura della Seconda Municipalità e di Marino D’Angelo, presidente dell’Associazione Abili Oltre e capofila della RTI con “First Social Life”, mentre la direzione artistica è affidata all’attore, regista e autore napoletano Gianfranco Gallo. L’evento rientra in Voglia ‘e turna’, il ricchissimo programma di eventi del Natale 2019 del Comune di Napoli.

Di Notte ai Colli

Sabato 4 gennaio, appuntamento invece con la Notte Bianca ai Colli Aminei (inizialmente prevista per il 21 dicembre e poi rimandata per condizioni meteo avverse). Ricchissimo il programma degli eventi, tutti a ingresso gratuito. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco di Viale del Poggio, ci saranno Franco Ricciardi, Tony Tammaro e Monica Sarnelli.

Notte Bianca alla Sanità

Domenica 5 Gennaio il Rione Sanità torna in festa con musica e divertimento che animeranno le vie del quartiere per l’ultimo appuntamento della rassegna Voglia ‘E Turnà, organizzata dal Comune di Napoli. Tra gli ospiti musicali, ci saranno Ciccio Merolla e Greg Rega.

Mostra d’Oltremare: Concerto dell’Epifania con Giovanni Allevi

Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale, sarà grande ospite del Concerto dell’Epifania, che quest’anno raggiunge il traguardo delle venticinque edizioni. Il tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai 1 (la conduzione sarà affidata a Ingrid Muccitelli). Allevi è da qualche giorno tornato sulla scena discografica con “HOPE” (Bizart/Artist First), un nuovo album legato alla magia del Natale, in vendita nei negozi fisici e digitali dallo scorso 15 novembre. I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono l’esecuzione di grandi classici natalizi, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Allevi per l’occasione.

Piazza del Plebiscito: ecco la Festa della Befana

In piazza Plebiscito, lunedì 6 gennaio (ore 10.30), torna la Festa della Befana. In piazza saranno allestiti Pompieropoli, il percorso ludico creativo con gli automezzi speciali dei Vigili del Fuoco e il percorso didattico educativo sull’educazione stradale dell’Associazione di volontariato “Asso è…” e a seguire le pizze fumanti offerte ai più piccoli dal pluripremiato pizzaiolo Vincenzo Varlese. Non potrà mancare la Befana che, come sempre, scenderà dall’alto della Piazza lanciando caramelle per tutti i bambini, a ritmo di tammorra con la Paranza di Romeo Barbaro e i Guarracini Salvatore Totaro e Erna Muto.

Città della Scienza: festa dell’Epifania con ingresso gratis per i bimbi

Domenica 5 gennaio (dalle 10 alle 14), Città della Scienza ospita la Festa della Befana. Come sempre, nel luogo in cui divulgazione scientifica e divertimento vanno di pari passo ci saranno tante attività per i più piccoli. Dai coinvolgenti science shows ai laboratori a tema natalizio, passando per l’animazione con Elfi e Babbi Natali, fino a musica, ricercatori e divulgatori scientifici, ci saranno tante attrattive per rendere speciale questa giornata di festa. Tra le attività in programma c’è ad esempio lo show 2D Live Le Stelle di Natale, una grande novità curata dall’Unione Astrofili Napoletani (UAN) alla scoperta del cielo stellato sotto il quale i Magi viaggiarono poco più di 2000 anni fa e dell’importanza astronomica del cielo dell’Inverno in uno spettacolo mozzafiato live al Planetario.

Adulti e bambini potranno anche mascherarsi a tema e mimetizzarsi tra le befane presenti nel museo e aspettare insieme, tra scienza e divertimento, l’arrivo della vecchina più amata da tutti i bambini. L’evento sarà ad ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni (mentre gli adulti pagheranno 10 euro).

Edenlandia, arriva la Festa della Befana: ingresso gratis

Lunedì 6 gennaio, l’Epifania sarà festeggiata in maniera speciale ad Edenlandia, il famoso parco dei divertimenti di Fuorigrotta. Dalle ore 12 partirà infatti la Festa della Befana, cui tutti, grandi e piccini, potranno entrare gratis. Oltre ad usufruire delle giostre, per i bimbi ci sarà una magnifica sorpresa, visto che alle 12, alle 17 e alle 19 potranno incontrare la Befana in persona.