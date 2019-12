Eventi del periodo natalizio a Napoli: spiccano Alessandro Siani al Teatro Diana con “Felicità” e la Notte bianca ai Colli Aminei.

Saranno giornate pieni di eventi anche nella città di Napoli, quelle di questo periodo natalizio. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano spettacolo, cultura ed enogastronomia: ecco alcune delle principali.

Alessandro Siani in scena con “Felicità” al Teatro Diana

Alessandro Siani torna in scena con uno nuovo spettacolo: Felicità. L’attore partenopeo sarà al Teatro Diana fino al 19 gennaio e andrà in scena anche la sera di Natale, il 25 dicembre. In questo viaggio artistico, Siani sarà accompagnato dal maestro e compositore Umberto Scipione, che dal vivo suonerà e segnerà le tappe cinematografiche della sua carriera, da Benvenuti al Sud passando per il Principe Abusivo e si Accettano Miracoli, per concludersi con Mister Felicità.

Di Notte ai Colli 2.0: Franco Ricciardi, Monica Sarnelli e Tony Tammaro per la notte bianca ai Colli Aminei

Sabato 21 Dicembre, dalle 18:30 a mezzanotte, torna Di Notte ai Colli, l’appuntamento con la Notte Bianca dei Colli Aminei con tanti eventi tutti a ingresso gratuito. Di Notte ai Colli nasce con l’intento di promuovere e valorizzare le risorse del territorio, contribuire al rilancio dell’economia e allargare l’offerta culturale, sociale e multiculturale. Sono tantissimi gli artisti che hanno deciso infatti di aderire e che si alterneranno sul palco di Viale del Poggio (tra cui Franco Ricciardi, Tony Tammaro e Monica Sarnelli).

L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli e dalla III Municipalità, con il patrocinio di Fondazione di Comunità San Gennaro, Colli Aminei 3.0 Centro Commerciale e Aperipark. Media partner ufficiale dell’evento sarà Radio Marte.

Bentornati a Casa: serata di musica e parole con Teresa De Sio, Ebbanesis e Leslie

Domenica 22 dicembre, nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore appuntamento con Bentornati a casa, tra gli eventi clou dell’edizione 2019 del Natale del Comune di Napoli. Una serata di musica e parole, “dedicata a chi parte, chi resta e chi ha voglia di tornare”, con un cast tutto al femminile: Teresa De Sio, il duo Ebbanesis e Leslie. A condurre, saranno gli artisti di Casa Surace, testimonial della manifestazione. L’ingresso è gratuito.

Sal Da Vinci e Fatima Trotta all’Augusteo con “La fabbrica dei sogni”

Al Teatro Augusteo c’è Sal Da Vinci con il suo nuovo spettacolo La Fabbrica dei Sogni. In scena con il poliedrico artista partenopeo, anche Fatima Trotta. Lo spettacolo (che andrà avanti fino al 12 gennaio), che segue l’esempio dei musical americani, racconta la storia di un cantautore dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e fatiscente prossimo alla demolizione.

Eppure è quella la sua casa, il luogo in cui è cresciuto e in cui hanno preso vita le canzoni che lui immaginava un giorno di cantare in un teatro vero.

Castel dell’Ovo: ecco il Napoli Beerfest

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, una selezione di ben 17 tra i migliori birrifici artigianali, campani e italiani, apriranno i propri impianti di spillatura per quella che si preannuncia essere una manifestazione sulla birra artigianale tra le più suggestive realizzate in Italia, grazie alla location unica di Castel dell’Ovo. Le birre non saranno le uniche protagoniste di questo evento, grazie alla presenza di volti noti dell’enogastronomia partenopea come Ciro Salvo (50 Panino), Leopoldo Infante (Taralleria Napoletana), Ciro Scognamillo (Poppella), Giovanni Gentile (Wapo Natural Food), Antonio Aliberti (Casa Sbirro) e Pasquale Rinaldo (Cipajo e Ristorante D’Amore a Capri).

Mercatino di Natale al Museo di Pietrarsa

Per il secondo anno di fila (l’anno scorso si registrarono più di 50mila presenze), il mercatino di Natale al Museo di Pietrarsa regalerà grandi attrattive, con più di 10 punti food dell’eccellenza campana e più di 60 artigiani provenienti da tutta Italia. Fino al 6 gennaio, gli ampi spazi del sito museale faranno da scenario alle tipiche casette di legno, decorate e illuminate a festa, ricolme di addobbi ed oggetti di ogni genere. I visitatori potranno anche visitare le storiche locomotive, divertirsi con spettacoli e intrattenimento.

Edenlandia: ecco il Magic Christmas 2019

Il Natale 2019 a Napoli è il periodo più scintillante dell’anno è all’Edenlandia arriva il Magic Christmas 2019 con tanti appuntamenti. Babbo Natale e i suoi fedeli elfi, gli imperdibili Eddy e Elly (le mascotte del parco), i pupazzi di neve, i soldatini schiaccianoci e tante altre sorprese, sono i protagonisti del Natale dell’Edenlandia. Tanti gli appuntamenti che animeranno fino al 6 gennaio il parco di divertimenti più antico d’Italia. Ad accompagnare grandi e piccini i tradizionali e folkloristici zampognari, la magia delle bolle di sapone giganti, la banda di musicisti che suoneranno live le canzoni di natale e non solo e la colorata e scintillante Christmas Parade con le mascotte vestite a tema Natale e ancora tanti laboratori creativi: da “colora il tuo natale” per imparare a decorare le palline, a “ l’albero dei desideri” che invita i bambini a scrivere un sogno che vorrebbero si avverasse e ancora quello delle “ghirlande di carta”.