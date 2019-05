Eventi Napoli: ecco i principali appuntamenti di sabato 1 e domenica 2 giugno (tra cui spiccano il Napoli Bike Festival e l’apertura gratuita dei musei).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da sabato 1 a domenica 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano sport, cultura, musica e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Bagnoli: ecco il Napoli Bike Festival 2019

Edizione numero otto per il grande evento partenopeo dedicato alla promozione della cultura della bicicletta. Quest’anno il Festival si terrà domenica 2 giugno presso l’ex Area Nato di Bagnoli e sarà “La festa della Repubblica delle biciclette”. Il Village, a ingresso gratuito, si aprirà alle ore 10 e andrà avanti fino alle 20 tra bici, natura, buon cibo, sport e cultura. In programma anche performance, concerti ed eventi per bambini.

Nisida Live Festival: Jovine in concerto

Domenica 2 giugno, al Neasy di Coroglio, parte la rassegna che per il mese di giugno prevederà concerti, mostre fotografiche, presentazioni di libri, djset e aperitivi. Protagonista della prima serata è Valerio Jovine con “On the riddim”, il progetto che vede l’artista cantare i suoi pezzi più famosi in dj-style. Entro le 22 l’ingresso è gratuito. L’apertura della rassegna era inizialmente prevista per il 26 maggio, ma la manifestazione è stata rinviata al 2 giugno a causa del maltempo.

Apertura gratuita dei musei

La Festa della Repubblica coincide anche con l’apertura gratuita dei musei cittadini. Si prevede dunque una straordinaria invasione di cittadini e turisti, tra gli altri, alla Certosa Museo di San Martino, Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Museo Pignatelli, Palazzo Zevallos Stigliano e Museo Madre. Senza dimenticare il Museo di Capodimonte (con la mostra su Caravaggio aperta fino al 14 luglio).

Libreria IoCiSto: Harry Potter e il Torneo Tremaghi+uno

Per la gioia dei fan del maghetto più famoso del mondo, la libreria IoCiSto porta a Napoli la seconda edizione del torneo Tremaghi+uno. La città sarà scenario di uno spettacolare e imponente torneo a squadre che partirà sabato 1 giugno alle ore 16 in piazza Fuga per lo smistamento dei maghi partecipanti nelle sei scuole di magia e stregoneria di tutto il mondo. Il torneo si svolgerà nei giorni 1-2-7-8-9 giugno, due fine settimana dunque, in cui le sei scuole di magia e stregoneria si scontreranno in giochi di ruolo, gare di incantesimi e, soprattutto, parteciperanno a una incredibile caccia al tesoro che legherà il magico mondo di Harry Potter alla Napoli esoterica e storica.