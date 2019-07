Eventi Napoli di sabato 6 e domenica 7 luglio: tantissimi appuntamenti all’insegna di cultura, musica, cinema, sport e spettacolo.

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da sabato 6 a domenica 7 luglio. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, musica, sport e spettacolo: ecco alcune delle principali.

That’s Napoli Show Experience: concerto, tour e aperitivo al Maschio Angioino

Nell’ambito della rassegna Estate a Napoli 2019, ecco That’s Napoli Live Show 2019, che si terrà domenica 7 luglio al Maschio Angioino. Ci sarà il concerto del Napoli City Choir – Coro della Città di Napoli diretto dal Maestro Carlo Morelli, con visita guidata e aperitivo. Info e prenotazioni: 3341119819.

Ex Base Nato di Bagnoli, cinema all’aperto: Avengers: End Game

Prosegue la rassegna cinematografica estiva sotto le stelle nell’area dell’Ex base Nato di Bagnoli. Due le aree allestite per le proiezioni. Tra i film in programma questo fine settimana, spicca certamente Avengers: End Game (che sarà proiettato sia stasera, sabato 6 luglio, che domani, domenica 7 luglio). Le proiezioni inizieranno alle ore 21, l’ingresso è di 4 euro (2 euro Arena Club).

Palazzo Zevallos: in mostra il Compianto sul Cristo morto di Botticelli

Alle Gallerie d’Italia di Napoli (Palazzo Zevallos Stigliano in via Toledo) arriva il Compianto sul Cristo morto di Sandro Botticelli, grazie a un prestito eccezionale del Museo Poldi Pezzoli. L’arrivo di questo capolavoro da Milano segna la nona edizione della rassegna L’Ospite illustre che propone grandi capolavori nelle sedi espositive di Intesa Sanpaolo, dedicate alla promozione dell’arte, della cultura e della bellezza. La mostra sarà visitabile fino al 29 settembre.

Biglietto intero 5 euro, ridotto 3 euro. Ingresso gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni, clienti e dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Senza dimenticare, tra gli altri eventi, le tantissime competizioni della 30ma Universiade e la mostra su Caravaggio al Museo di Capodimonte (che resterà in esposizione fino a domenica 14 luglio).