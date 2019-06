Eventi Napoli di sabato 22 e domenica 23 giugno: spiccano la Festa Europea della Musica e il Mediterranean Pride.

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da sabato 22 a domenica 23 giugno. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, musica e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Festa Europea della Musica: concerti gratuiti

Anche quest’anno Napoli partecipa alla Festa Europea della Musica. In programma concerti, eventi e performance in vari luoghi della città, tutti a ingresso gratuito. La maggior parte degli eventi si svolgerà il 21 giugno, solstizio d’estate, ma Napoli amplia la programmazione con un long week-end che prosegue fino a lunedì 24 quando, a San Giovanni a Teduccio, il coro della città diretto dal Maestro Carlo Morelli si esibirà in piazza San Giovanni Battista.

Mediterranean Pride Of Naples: il corteo parte da piazza Dante

Sabato 22 giugno l’Onda Pride fa tappa in città. La parata partirà alle ore 16.30 da piazza Dante, attraversando varie zone della città (come via Toledo, piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito, via Cesario Console, via Nazario Sauro e il Lungomare di via Partenope). Lo slogan scelto per la 12ma edizione del Napoli Pride è Legittimi Diritti, volto a rimarcare il la violenza crescente ai danni delle persone socialmente più fragili, donne, migranti, LGBT, disabili, anziani, che vivono in tutto il Paese, ma soprattutto al Sud, condizioni di grande marginalità sociale e per questo maggiormente esposti a violenze e discriminazioni, le quali spesso purtroppo non riescono a trovare la strada giusta per una pubblica denuncia.

Maschio Angioino: una rassegna sul Santo Graal

Fino a domenica 30 giugno, al Castel Nuovo di Napoli, arriva Santo Graal: storia, mito e leggenda. Una rassegna curata dall’associazione Itinerari Video Interattivi e patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli. In programma mostra, incontri e rievocazioni storiche. Il progetto è stato realizzato da Salvatore Forte (studioso di simbologia), Francesco Afro de Falco (regista) e Annalisa Direttore (attrice). All’ombra del Vesuvio e protetto dalle mura della fortezza partenopea, ecco dunque risplendere la coppa con la quale Gesù celebrò l’Ultima cena e con la quale Giuseppe d’Arimatea raccolse il sangue di Cristo dopo la sua crocifissione. Un mistero che ha appassionato storici, filosofi e registi cinematografici pensando a “Indiana Jones” o al “Codice da Vinci”. L’ingresso è gratuito

Senza dimenticare, tra gli altri eventi, la mostra su Canova al Mann (aperta fino al 30 giugno), Sport Experience ad Edenlandia e il Festival della Musica Popolare del sud Italia al Real Bosco di Capodimonte.