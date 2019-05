Eventi a Napoli: ecco i principali appuntamenti di sabato 18 e domenica 19 maggio (tra cui spicca la Notte Europea dei Musei).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da sabato 18 a domenica 19 maggio. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, musica e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Notte Europea dei Musei 2019: aperture serali a 1 euro

La serata di sabato 18 maggio vedrà l’apertura dei principali musei cittadini a 1 euro, nell’ambito della Notte Europea dei Musei 2019. Molti istituti aderiranno alla quindicesima edizione della manifestazione, con tre ore di apertura straordinaria serale e ingresso al costo simbolico di 1 euro. Sarà dunque l’occasione per visite magiche a perle di Napoli, come il Madre, il Mann, San Martino e tanti altri musei, oltre agli scavi di Pompei ed Ercolano.

Pietrarsa: al Museo con un libro

Continuano le domeniche speciali nello straordinario e unico Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che, nel lungo ponte appena concluso, ha registrato oltre 10mila ingressi. Domenica 19 maggio, tutti coloro che si presenteranno in biglietteria con un libro potranno usufruire di un biglietto a tariffa speciale di 3 euro. Ma se il libro è a tema ferroviario, il prezzo del biglietto scende ulteriormente a 2 euro.

Teatro Palapartenope: Giorgia in concerto

Domenica 19 maggio, Giorgia sarà in concerto con il suo Pop Heart tour al Teatro Palapartenope. Sarà una grande occasione per ascoltare dal vivo tanti brani dal suo progetto discografico, Pop Heart, primo album di cover della sua carriera. Tanti bellissimi brani cantati dalla brava cantautrice romana di grandi interpreti della musica come Pino Daniele (“Anima”), Eros Ramazzotti (“Una storia importante”) e Jovanotti (“Le tasche piene di sassi”).

Wine&Thecity 2019: Festa della Luna Piena sul mare di Posillipo

Sabato 18 maggio al Bagno Sirena, sulla spiaggia di Posillipo, la grande festa della Luna Piena che chiuderà questa prima parte di Wine&Thecity 2019. Una notte veramente speciale con performer e danzatrici, vino, musica e tanta bellezza sulla spiaggia del Bagno Sirena a Napoli. Uno spettacolo performance, Esbat, che è stato curato da due compagnie teatrali napoletane e prevede sulle scene ben trenta performer e danzatrici. Scritto e diretto da Ciro Sabatino, per le coreografie di Erminia Sticchi e il coordinamento attoriale di Pina Di Gennaro, Esbat sarà un rito che coinvolge due compagnie teatrali napoletane, Skaramacay Art Factory e Teatri di Seta, e ben trenta tra performer e danzatrici, che si muoveranno ad un passo dal mare, danzando con e per la luna, come facevano le streghe, tanto tempo fa.

Tutto questo senza dimenticare altri grandi appuntamenti, tra cui l’attesissimo spettacolo di Roberto Bolle all’Arena Flegrea (in programma domenica 19 maggio).