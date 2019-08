Eventi Napoli di sabato 3 e domenica 4 agosto: tantissimi appuntamenti con cultura, arte e spettacolo (tra cui la Silent Music Live al Maschio Angioino).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello di sabato 3 e domenica 4 agosto. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, musica e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Maschio Angioino: domenica 4 agosto Silent Music Live

Nell’ambito di Estate a Napoli 2019, domenica 4 agosto (ore 21.30) ci sarà una nuova declinazione, un concerto unico con strumenti udibili solo tramite cuffie wifi ad alta fedeltà, nel raggio di 500 metri dal palcoscenico, guidando ciascuno nel suo microcosmo uditivo. Musica e Storia sullo stesso palcoscenico ideale: quello del Maschio Angioino. La serata è a cura di Assocazione Mousikè e Nomea srl. Ingresso: 10 euro. Info: info@associazionemousike.com

Terme di Agnano: ecco la Good Sunday

Come tutte le domeniche di questo periodo, anche quella del 4 agosto vedrà la Terrazza del Parco Benessere delle Terme di Agnano trasformarsi in un salotto open air con musica, brace e allegria con la roulotte vintage di Stella Artois all’ombra di alberi secolari. La sera, l’evento continua con musica live, cover band di musicisti italiani e a seguire Dj set. L’happening è organizzato in collaborazione con il Goodfellas. Ingresso 25 €, gratuito senza uso delle terme dalle 20.30.

Fantasmi a Posillipo: Storie d’Amore e Morte al parco Virgiliano

Sempre domenica 4 agosto, le associazioni Itinerari storici Alchemici a Napoli e Templari a Napoli alchimia, esoterismo, architettura e storia propongono una suggestiva visita teatralizzata notturna nella fantastica location del parco Virgiliano, durante la quale saranno proprio “gli spettri” che vagano nelle ombre del parco ad apparire nella notte conducendo i presenti nelle loro storie d’amore e morte. Tra i tanti racconti, anche quello dello spirito che infesta palazzo Donn’Anna, Donna Anna Carafa, a “raccontarci” la verità sulla sua morte, così come lo spettro della regina Giovanna II emergerà dagli abissi della storia per svelare le sue verità.

Contributo visita 10 euro. Appuntamento davanti al bar Lucrezio in via Tito Lucrezio Caro, 40, (angolo del parco del Virgiliano). Prenotazione obbligatoria al 320 6875887.

Senza dimenticare, tra gli altri eventi, la mostra su L’amica geniale al Madre e quella sulla scuola di Posillipo del III millennio al Maschio Angioino.