Eventi a Napoli di sabato 22 e domenica 23 febbraio: spiccano la Napoli City Half Marathon, Biagio Izzo all’Augusteo con “Tartassati dalle tasse” e gli ultimi giorni della mostra su Miró.

Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di eventi a Napoli, quello di sabato 22 e domenica 23 febbraio. Tante le iniziative (non solo quelle legate al Carnevale), che vedranno in primo sport, cultura e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Napoli City Half Marathon: tra Sport, Cultura e Ambiente

Domenica 23 febbraio (con partenza alle ore 9 da viale Kennedy) si terrà la settima edizione della mezza maratona partenopea promossa da Napoli Running. Si tratta di una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama podistico, che si disputa in un centro storico Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Un percorso che non ha uguali, visto che per oltre 13 km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati del mondo. Tra sport, musica e divertimento, la Napoli City Half Marathon è anche un imperdibile appuntamento per riscoprire le bellezze della città. Tanti gli eventi collaterali, come lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d’Oltremare.

Teatro Augusteo: Biagio Izzo in scena con “Tartassati dalle tasse“

Al Teatro Augusteo, Biagio Izzo sarà protagonista con la commedia Tartassati dalle tasse, scritta e diretta da Eduardo Tartaglia, con Mario Porfito, Stefania De Francesco, Arduino Speranza, Roberto Giordano e Adele Vitale. “Io le tasse le pagherei volentieri, se le cose funzionassero veramente!”: Quante volte abbiamo ascoltato simili confidenze? Quante volte lo abbiamo pensato? Il problema è che se poi davvero ragionassimo tutti quanti sempre così, come potrebbero veramente funzionare le cose? Sarà costretto a domandarselo anche Innocenzo Tarallo, 54 anni ben portati, imprenditore napoletano nel settore della ristorazione, il classico “self made man” che da nipote e figlio di baccalaiuolo si ritrova proprietario orgoglioso di un ristorante internazionale di sushi all’ultima moda, e che dopo tanti sacrifici avrebbe voluto godersi un po’ la vita, magari anche grazie a qualche piccola ‘furbizia’ di contribuente.

Tarallo si ritroverà invece in balia di mille peripezie e problemi, costretto a risolvere un quesito che angustia la maggioranza degli italiani: come è possibile che due parole, che da sole evocano così tanta bellezza: “Equità” e “Italia”, unite si contraggono dolorosamente come chi è in preda alla più dolorosa delle coliche addominali?

Teatro a Napoli 22-23 febbraio: Diego Sanchez al Troisi con “Tutte donne insieme a me”

Tra gli spettacoli teatrali, da segnalare anche Diego Sanchez al Troisi di Fuorigrotta con “Tutte donne insieme a me” (tributo alla carriera di Massimo Ranieri) e Gabriella Cerino e Peppe Celentano al Cortese dei Colli Aminei con la commedia “Nzirial Killer”.

Impronta di caffè: il romanzo d’esordio di Maria Sordino al Mondadori Bookstore

Sabato 22 febbraio (ore 16.30) presso il Mondadori Bookstore di piazza Vanvitelli ci sarà la prima presentazione di Impronta di caffè (ed. Il seme bianco), romanzo d’esordio di Maria Sordino, scrittrice e collaboratrice di 2A News. Dialogherà con l’autrice la giornalista Antonella Amato, direttrice responsabile di 2A News, mentre Annamaria Cembalo leggerà alcuni passi del romanzo.

Franco D’Arminio è ispettore capo presso il commissariato San Paolo di Napoli da una vita e il mestiere di poliziotto ce l’ha nel sangue. Ogni volta che viene scoperta una nuova vittima lui sta male, gli viene l’emicrania, ma dal senso del dovere non riesce a guarire.

Non che gli dispiaccia per i balordi del quartiere, in fondo se finiscono ammazzati è perché se la sono andata a cercare, ma quando è la gente per bene che viene coinvolta si ribella. Amalia Ferraro è una giovane e appassionata suonatrice di violino. Sullo sfondo di una Napoli caotica e rovente, accompagnato dal profumo di caffè, Franco si troverà a indagare sulla sua morte misteriosa e, suo malgrado, verrà coinvolto in una torbida storia di amore e gelosia.

Stand Up, Speak out: il libro di Claudio Pellecchia e Alessandro Cappelli a GuapaNapoli

Sabato 22 febbraio (ore 18), l’associazione GuapaNapoli (via Tino da Camaino) ospiterà la presentazione di Stand Up, Speak out, libro di Claudio Pellecchia e Alessandro Cappelli. Introduce e modera Armando Grassitelli (GuapaNapoli), Interviene Luca Mazzella (fondatore di Overtime – Storie a spicchi).

Colin Kaepernick, LeBron James, Serena Williams, Megan Rapinoe. E prima ancora Jack Johnson, Jackie Robinson, Jesse Owens, Althea Gibson, Muhammad Ali, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Tommie Smith, John Carlos, Billie Jean King, Rubin Carter. Negli Stati Uniti i diritti civili trovano i loro portavoce nei protagonisti del mondo dello sport. Gli atleti americani sono sempre stati voci presenti e influenti nel dibattito politico, sociale e culturale. E lo sono a maggior ragione anche oggi, in un’epoca in cui i toni si sono inaspriti, facendosi sempre più estremi, violenti, divisivi, polarizzanti.

I fatti di cronaca degli ultimi anni hanno quasi ‘costretto’ gli sportivi a scendere in campo al fianco di minoranze discriminate che vedono restringersi diritti e libertà giorno dopo giorno. Sono icone globali, riconosciute e riconoscibili dei nostri tempi che hanno fatto della propria visibilità un mezzo per veicolare messaggi off the court, ‘salendo sulle spalle dei giganti’ del passato che, prima di loro, avevano scelto di schierarsi, di essere in prima fila per ottenere diritti e garanzie laddove non ce n’erano. Per fare la storia, non solo dello sport.

Mostre a Napoli 22-23 febbraio: ultimi giorni per Miró al Pan

Come sempre, davvero folto anche il panorama delle mostre: dai 100 lupi di Liu Ruowang in piazza Municipio, a Banksy e la (post) street art e le opere di Andy Warhol alla Basilica della Pietrasanta (in esposizione fino al 23 febbraio). Ultimi giorni anche per la mostra dedicata a Joan Miró al Pan, che ha già registrato ben 50mila visitatori prima di quest’ultimo fine settimana.