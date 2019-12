Eventi a Napoli di sabato 14 e domenica 15 dicembre: spiccano la Notte d’Arte, gli eventi di Edenlandia e Marco Presta a San Domenico Maggiore.

Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di eventi a Napoli, quello di sabato 14 e domenica 15 dicembre. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano spettacolo e cultura: ecco alcune delle principali.

Break Napoli: Notte d’Arte al Centro storico per lanciare un messaggio di inclusione

Sabato 14 dicembre (dalle ore 17) si celebrerà la settima edizione della Notte d’Arte, format ideato e promosso dalla II Municipalità, dedicato alla valorizzazione culturale e sociale della città, attraverso un appuntamento unico nel suo genere. La distruzione di tutti i muri è il tema scelto: abbatterli per annullare le distanze, le differenze e le discriminazioni, per raggiungere una totale inclusione. Scopo di questa speciale notte napoletana è mettere sotto i riflettori i 44 muri che ancora dividono città, paesi, culture. Troppi per il 2019, non abbastanza da fermare chi vuole abbatterli.

L’organizzazione di Break Napoli, settima edizione della Notte d’arte, è a cura della Seconda Municipalità e di Marino D’Angelo, presidente dell’Associazione Abili Oltre e capofila della RTI con “First Social Life”, la direzione artistica è affidata all’attore, regista e autore napoletano Gianfranco Gallo. L’evento rientra in Voglia ‘e turna’, il ricchissimo programma di eventi del Natale 2019 del Comune di Napoli. Napoli, luogo d’arte e bellezza, che rinnoverà la sua apertura al mondo con musica, cinema, visite guidate, performance, open stage per nuove proposte e incontri. Tony Esposito, Maurizio De Giovanni, Maurizio Capone, Marco Zurzolo, Peppe Quintale e Maldestro sono solo alcuni dei nomi che hanno aderito alla filosofia di Break Napoli.

L’artista Roxy in the Box, autrice del logo, ha deciso di rappresentare visivamente l’evento con l’immagine di un pugno, con cinque diverse colorazioni della pelle, che stringe una rosa rossa e rompe un muro. Il pugno multicolore simboleggia la forza derivante dall’unione delle varie etnie, mentre la rosa racconta amore e passione. La grafica è a cura di Creative AddMaker.

Edenlandia: ecco il Magic Christmas 2019

Il Natale 2019 a Napoli è il periodo più scintillante dell’anno è all’Edenlandia arriva il Magic Christmas 2019 con tanti appuntamenti. Babbo Natale e i suoi fedeli elfi, gli imperdibili Eddy e Elly (le mascotte del parco), i pupazzi di neve, i soldatini schiaccianoci e tante altre sorprese, sono i protagonisti del Natale dell’Edenlandia. Ad accompagnare grandi e piccini i tradizionali e folkloristici zampognari, la magia delle bolle di sapone giganti, la banda di musicisti che suoneranno live le canzoni di Natale e non solo e la colorata e scintillante Christmas Parade con le mascotte vestite a tema Natale e ancora tanti laboratori creativi: da “colora il tuo natale” per imparare a decorare le palline, a “ l’albero dei desideri” che invita i bambini a scrivere un sogno che vorrebbero si avverasse e ancora quello delle “ghirlande di carta”.

Fate come se non ci fossi: Marco Presta presenta il suo nuovo libro

Sabato 14 dicembre, al Complesso di San Domenico Maggiore (ore 16.30), Marco Presta presenterà il suo nuovo libro Fate come se non ci fossi (Einaudi). L’evento è stato organizzato e promosso dall’associazione culturale Guapanapoli in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli (che ha riconosciuto il Patrocinio Morale e concesso la Sala del Capitolo). Nell’incontro con il pubblico, il famoso autore della trasmissione radiofonica cult di Radio 2, Il ruggito del coniglio, racconterà a modo suo il romanzo, descrivendo situazioni della vita quotidiana nelle quali ognuno di noi può facilmente ritrovarsi. Ad introdurre sarà Armando Grassitelli, fra i fondatori della associazione Guapanapoli.

Mostre a Napoli 14-15 dicembre: Mostra Internazionale del Presepe in via Tribunali

Come sempre, davvero folto anche il panorama delle mostre: dai 100 lupi di Liu Ruowang in piazza Municipio, passando per quelle su Joan Mirò al Pan ed Andy Warhol alla Basilica della Pietrasanta, fino alla Mostra Internazionale del Presepe, situata all’interno della chiesa di Sant’Angelo a Segno (via dei Tribunali 45).