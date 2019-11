Eventi a Napoli 9-10 novembre: Creattiva alla Mostra d’Oltremare

Eventi a Napoli di sabato 9 e domenica 10 novembre: spiccano Creattiva (Fiera delle Arti Manuali alla Mostra d’Oltremare) e I Ditelo Voi al Teatro Totò.

Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di eventi a Napoli, quello di sabato 9 e domenica 10 novembre. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano artigianato, divertimento e cultura: ecco alcune delle principali.

Creattiva: fiera delle Arti Manuali alla Mostra d’Oltremare

Dall’8 al 10 novembre torna l’appuntamento con Creattiva, ovvero la più grande fiera del Sud Italia dedicata alle arti manuali femminili, negli spazi della Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta. Nel corso della nona edizione della kermesse, i visitatori potranno acquistare tutte le novità ideali per i propri hobby preferiti: dal cucito creativo al découpage, dal ricamo alla decorazione.

Teatro Totò: in scena I Ditelo Voi con “Il segreto della Violaciocca”

Al Teatro Totò in scena I Ditelo Voi con lo spettacolo Il segreto della Violaciocca. Questo lavoro, scritto e diretto dagli stessi “I Ditelo Voi” e Francesco Prisco, porterà in palcoscenico insieme all’irresistibile trio, anche gli attori Federica Totaro, Rita Corrado e Alfonso Capuano. In cartellone fino a domenica 17 novembre (feriali ore 21.00 -sabato doppio spettacolo ore 17.30-21.00 e domenica ore 18.00), “Il segreto della Violaciocca” si identifica con il genere della black comedy. Per il pubblico circa due ore tutte da ridere durante le quali non mancheranno di certo bugie, gelosie e colpi di scena. Gli stravaganti condòmini/inquilini di una fatiscente palazzina si troveranno, loro malgrado, ad affrontare insieme un segreto che ha il sapore dell’assurdo, del comico, del surreale nello stile proprio del noto trio partenopeo, ma che in alcuni casi corrisponde al lato più oscuro della nostra società.

Abbattiamo i muri! A piazza Carlo III si celebra la caduta del Muro di Berlino

Sabato 9 Novembre (ore 10,00) in Piazza Carlo III si terrà Abbattiamo i muri!. La manifestazione celebrerà i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino. Parteciperanno all’evento persone provenienti da diversi background culturali accumunati dall’idea comune di difendere il senso di “comunità”. La giornata sarà articolata in più momenti. Alle 10 una plenaria accoglierà i partecipanti (WRITER). Gli artisti avranno a disposizione pannelli mobili sui quali cercheranno di raccontare un evento fondante dei nostri tempi. Nel pomeriggio ci sarà il cuore dell’evento con l’istallazione di un muro a secco creato dai partecipanti e poi “distrutto” alla 18:53, ora esatta in cui iniziò la caduta del Muro di Berlino. L’evento sarà realizzato in collaborazione con Kodokan Napoli, ARCI Mediterraneo, Arcigay Antinoo Napoli, Ass. Palinuro, Assoutenti Campania, Afro Napoli United. Parteciperanno il Sindaco di Napoli, l’Assessora ai diritti di Cittadinanza e le rappresentanze consolari della Repubblica di Germania.

Mostre a Napoli 9-10 novembre: da Bud Spencer a Mirò

Tra i vari eventi non bisogna dimenticare, infine, il folto panorama delle mostre: da quella dedicata a Bud Spencer a Palazzo Reale, a quelle su Joan Mirò al Pan e su Andy Warhol alla Basilica della Pietrasanta, fino alla World Press Photo Exhibition (la mostra di fotogiornalismo internazionale aperta al Mann).