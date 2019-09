Eventi a Napoli di sabato 7 e domenica 8 settembre: tantissimi appuntamenti all’insegna di cultura, spettacolo e gastronomia (tra cui il Roberto Bolle and Friends al San Carlo).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello di sabato 7 e domenica 8 settembre. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, spettacolo e gastronomia: ecco alcune delle principali.

Teatro San Carlo: arriva la danza di Roberto Bolle

Il gala Roberto Bolle and Friends arriva al Teatro San Carlo per 5 spettacoli eccezionali, da 6 venerdì a lunedì 9 settembre (sabato 7 settembre, ore 15.30 e ore 20.30 (doppio spettacolo), domenica 8 settembre, ore 20.30).

I Gala Roberto Bolle and Friends esprimono il meglio del progetto artistico, culturale e intellettuale di Roberto Bolle: portare la danza ovunque e a chiunque, direttamente nelle piazze e nei Teatri simbolo d’Italia. Alcune delle stelle più brillanti del panorama artistico internazionale, daranno vita ad un programma unico che accosta tradizione e avanguardia, classicità e sperimentazione, per offrire un’emozione sempre viva e pulsante.

Per il grande ballerino, vera e propria eccellenza italiana, è un gradito ritorno a Napoli, dopo lo spettacolo dello scorso maggio all’Arena Flegrea e il fantastico flash mob a sorpresa nella Galleria Umberto I.

Bufala Fest: gran finale con Mario Venuti e Sal Da Vinci

Ultimi giorni sul lungomare Caracciolo del Bufala Fest – non solo mozzarella, con un fitto cartellone di eventi, oltre, ovviamente, ai tanti stand con le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show cooking degli chef stellati. Per concludere in bellezza, ci saranno i concerti di Mario Venuti (sabato 7 settembre, ore 21.30) e Sal Da Vinci (domenica 8 settembre, ore 21.30).

Ponticelli, terza edizione del RestArt – NapoliEst Urban Festival: spettacolo comico di Mariano Bruno

Il quartiere napoletano di Ponticelli fa festa fino all’8 settembre al parco De Filippo con la terza edizione di RestArt – NapoliEst Urban Festival, il primo festival urbano della periferia orientale della città di Napoli. Tra pizze, attrazioni del luna park e le scuole di ballo del territorio (che apriranno le tre serate), saranno tanti gli spettacoli in programma, come lo show del comico Mariano Bruno (una delle stelle più luminose del programma Made in Sud, che si esibirà nella serata di sabato 7 settembre).

Senza dimenticare, tra le altre iniziative, la mostra su L’amica geniale al Madre e quella sulla scuola di Posillipo del III millennio al Maschio Angioino.