Eventi a Napoli di sabato 28 e domenica 29 settembre: tantissimi appuntamenti all’insegna di cultura e spettacolo (tra cui spicca il concerto di Enzo Avitabile in piazza Plebiscito).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello di sabato 28 e domenica 29 settembre. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Piazza Plebiscito, Giornate Nazionali dei Servizi Pubblici: Avitabile & i Bottari in concerto

In occasione delle Giornate Nazionali del Servizio Pubblico promosse dalla Fp Cgil, piazza del Plebiscito sarà piacevolmente invasa in serata dalla musica popolare dell’Orchestra La Notte della Taranta (sabato 28 settembre) e di Enzo Avitabile (domenica 29 settembre). Come sempre, il Maestro di Marianella (conosciuto e apprezzato in tutto il mondo) sarà accompagnato da I Bottari con La Scorribanda, insieme ai quali suonerà la sua musica che non conosce confini.

Teatro Nuovo Sanità: ecco il Tur de Vasc

Sabato e domenica riparte la stagione teatrale del Nuovo Sanità con Tur de Vasc, lo spettacolo site-specific e itinerante che introduce gli spettatori nel ventre del Rione Sanità, guidati dagli “accompagna-tur”, per scoprire quel che avviene in tre bassi abitati, che diventano palcoscenici reali della messinscena. Questa sessione dell’evento vede in scena un testo di Mario Gelardi, La bolletta, e due riscritture degli atti unici di Anton Čechov, L’orso e Domanda di matrimonio.

Bud Spencer a Palazzo Reale: una mostra dedicata al “gigante buono” del cinema italiano

Proseguirà fino a domenica 8 dicembre, nella Sala Dorica del Palazzo Reale, la prima mostra multimediale dedicata a Bud Spencer (curata da Umberto Croppi e co-prodotta da Equa e Istituto Luce-Cinecittà). Sarà un vero e proprio viaggio nel mondo dell’attore napoletano, in cui il pubblico verrà accompagnato dalla stessa voce dello stesso Bud, attraverso impianti multimediali, videomapping, proiezioni su pannelli, oggetti di scena e tanti altri particolari sul “gigante buono” del cinema italiano.

Senza dimenticare, tra le altre iniziative, la mostra dedicata a Joan Miró al Pan e quella su Andy Warhol alla Basilica della Pietrasanta, oltre allo spettacolo musicale di Nello D’Auria al Teatro Troisi.