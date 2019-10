Eventi a Napoli di sabato 26 e domenica 27 ottobre: spiccano le giornate dedicate ad Halloween a Città della Scienza ed Edenlandia.

Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di eventi a Napoli, quello di sabato 26 e domenica 27 ottobre. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano Halloween, divertimento e cultura: ecco alcune delle principali.

Città della Scienza, il 27 ottobre festa di Halloween: ingresso gratis per i bimbi

Domenica 27 ottobre, Città della Scienza ospiterà La Grande Festa di Halloween, con ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni (mentre gli adulti pagheranno 10 euro). Il luogo in cui divulgazione scientifica e divertimento vanno di pari passo vedrà tante attività per i più piccoli, tra atmosfere lugubri, lenzuola strappate, presenze inaspettate, urla disumane, mani mozzate, spargimenti di sangue. Il programma completo della festa di Halloween a Città della Scienza è consultabile sul sito www.cittadellascienza.it.

Edenlandia: arriva il Weekend dell’horror per Halloween

Anche Edenlandia, il parco giochi di Fuorigrotta, è pronta a festeggiare Halloween 2019 con il Weekend dell’horror. Baby dance, gioco dolcetto scherzetto, animazione, trucchi horror, concerti e premi. La maschera più bella sarà premiata con un voucher gratis per tutte le giostre. La festa si replicherà anche giovedì 31 ottobre, giorno della ricorrenza della “festa delle zucche”: tra i protagonisti dell’evento special guest l’artista Luchè.

Open House Napoli: festival globale dell’architettura e del design

Arriva a Napoli Open House, il primo festival globale dell’architettura e del design, che nel weekend del 26-27 ottobre aprirà gratuitamente al pubblico le porte della città. Edifici storici e contemporanei, sedi istituzionali, uffici, spazi riqualificati, teatri, luoghi sacri, infrastrutture, residenze private, factory creative, cantieri attivi: Napoli si svela ai visitatori accogliendoli con visite guidate gratuite dietro le quinte di decine di siti di straordinario interesse architettonico, spesso inaccessibili. Il calendario con tutti gli appuntamenti è disponibile al sito www.openhousenapoli.org. Open House Napoli fa parte della rete internazionale Open House Worldwide ed è organizzato dall’Associazione Culturale Openness, un gruppo di architetti, comunicatori, esperti di sviluppo sostenibile, operatori culturali, sociologi e creativi che mettono insieme le loro esperienze e competenze per costituire sul territorio urbano uno spazio aggregante, attivo tutto l’anno, di conoscenza, dialogo, progettualità.

Da segnalare anche Neeme Järvi e Denis Matsuev in concerto al Teatro San Carlo, Peppe Barra al Teatro Sannazaro con lo spettacolo I cavalli di Monsignor Perrelli, lo spettacolo dell’attore Lucio Caizzi al teatro Mario Scarpetta e le ultime giornate di Tuttosposi alla Mostra d’Oltremare.

Mostre a Napoli 26-27 ottobre: da Bud Spencer a Mirò

Tra gli eventi da non perdere, infine, anche il folto panorama delle mostre: da quella dedicata a Bud Spencer a Palazzo Reale, a quelle su Joan Mirò al Pan e su Andy Warhol alla Basilica della Pietrasanta, fino alla World Press Photo Exhibition (la mostra di fotogiornalismo internazionale aperta al Mann).