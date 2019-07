Eventi Napoli di sabato 20 e domenica 21 luglio: tantissimi appuntamenti all’insegna di cultura, arte e spettacolo.

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello di sabato 20 e domenica 21 luglio. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, musica e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Museo di Capodimonte: domenica gratuita tra arte e musica

Quella del 21 luglio sarà una domenica speciale al Museo e Real Bosco di Capodimonte, con ingresso gratuito e tanta musica.

Quella di domani rappresenta una bella opportunità per famiglie, adulti e bambini di visitare le collezioni del Museo e le mostre in corso: Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere, Jan Fabre. Oro Rosso e Canova, un restauro in mostra.

A partire dalle ore 19, ci sarà inoltre un concerto gratuito al Belvedere inserito nella rassegna Luglio musicale. Si esibirà Stefano Gargiulo, talentuoso compositore napoletano, pluripremiato all’estero e di recente autore di Glory, canzone che ha fatto da inno ufficiale della 30ma Summer Universiade Napoli 2019.

Il Miglio Sacro: alla scoperta dei tesori del rione Sanità

Per tutto il mese di luglio (il sabato e la domenica) torna l’appuntamento con Il Miglio Sacro. Si tratta di un magnifico itinerario lungo un miglio, alla scoperta dei tesori del rione Sanità, dalle Catacombe di San Gennaro al Cimitero delle Fontanelle. Costi: €15 intero o €13 per under 18, over 65, studenti. Partenza ore 9:15 dalle catacombe di San Gennaro. Necessaria la prenotazione: prenotazioni@catacombedinapoli.it

Parco del Poggio, torna il Cinema all’aperto: A un metro da te

Prosegue la rassegna di Cinema sotto le stelle al Parco del Poggio di Capodimonte. Sabato 20 e domenica 21 è in programma la proiezione di A un metro da te, film di Justin Baldoni, che parla dell’amore tra due ragazzi malati di fibrosi cistica, i quali vorrebbero ribellarsi alle cure per poter vivere pienamente la loro storia. Inizio ore 21, ingresso 5 euro.

Senza dimenticare, tra gli altri eventi, il fitto programma di Estate a Napoli 2019 (in cui spiccano il festival “Feminarte” e lo spettacolo di danza Le nuove dee), oltre alla commedia Autovelox di Biagio Izzo, in programma stasera all’Arena Flegrea.