Eventi a Napoli di sabato 19 e domenica 20 ottobre: spiccano il secondo “Weekend a tutta birra” ad Edenlandia e Tuttosposi alla Mostra d’Oltremare.

Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di eventi a Napoli, quello di sabato 19 e domenica 20 ottobre. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, enogastronomia e moda: ecco alcune delle principali.

Edenlandia: sarà di nuovo un “Weekend a tutta birra”

L’Oktoberfest si trasferisce ancora all’Edenlandia, per cui la bionda per eccellenza da bere si ripropone per due giorni, accompagnata dai più classici pretzel, il pane a forma di grande fiocco, con le estremità annodate e i granelli di sale. Sabato 19 (ore 18:30-01:00) e domenica 20 ottobre (dalle 18:30 fino alle mezzanotte) il parco, ad ingresso gratuito, proporrà le giostre aperte fino a tarda notte, usufruibili con la Edencard e la possibilità di consumare tra i vari punti food per poi sedersi comodamente sotto il palco centrale dove si esibirà la band.

Tuttosposi 2019, apertura alla Mostra d’Oltremare: inaugurazione con Gigi Finizio

Sarà Gigi Finizio il grande ospite con cui si aprirà domani, sabato 19 ottobre, Tuttosposi, l’ormai classica fiera del wedding alla Mostra d’Oltremare. L’artista partenopeo sarà premiato con il Family Award dopo le sfilate di Nicole Sposa e Pronovias, che daranno il via agli eventi nel Palasposa. La kermesse proseguirà fino a domenica 27 ottobre.

Città della Scienza: ecco il fantastico mondo delle Winx arriva a Napoli

Città della Scienza si conferma luogo in cui divertimento per bambini e divulgazione vanno di pari passo, visto che sabato 19 e domenica 20 ottobre arriva il Magic Stars by Winx Club. Cuore dell’evento sarà il Planetario, dove grandi e piccini saranno guidati alla scoperta dei misteri dell’universo, con un nuovo spettacolo che combina scienza e divertimento. Con un’originale contaminazione di tecniche e linguaggi espressivi, il mondo delle Winx entra quindi per la prima volta in un luogo di scienza per antonomasia, per avvicinare il pubblico ai fenomeni celesti in un continuo parallelo con i più avvincenti episodi della saga delle famose fatine dei cartoni animati.

Senza dimenticare, tra gli altri eventi, l’apertura di Navigare al Circolo Posillipo e il Tour della Salute in piazza Trieste e Trento.

Davvero ampio infine il panorama delle mostre: da quella dedicata a Bud Spencer a Palazzo Reale, a quelle su Joan Mirò al Pan e su Andy Warhol alla Basilica della Pietrasanta, fino alla World Press Photo Exhibition al Mann (la mostra di fotogiornalismo internazionale).