Eventi a Napoli di sabato 16 e domenica 17 novembre: spiccano Wolves Coming di Liu Ruowang, i concerti di Daniele Silvestri e Monica Sarnelli e lo spettacolo di Federico Salvatore.

Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di eventi a Napoli, quello di sabato 16 e domenica 17 novembre. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano musica e cultura: ecco alcune delle principali.

Piazza Municipio, ecco Wolves Coming: i 100 lupi di Liu Ruowang

Piazza Municipio abbraccia un pezzo di arte mondiale con l’arrivo di… 100 lupi. L’opera del famoso scultore cinese Liu Ruowang, chiamata Wolves Coming, è fatta di lupi imponenti in ferro, dal peso di 280 chili ciascuno. Questo folto branco rappresenta la Natura che reagisce contro l’uomo (un imponente guerriero) e le sue devastazioni (tema attualissimo alla luce delle recenti proteste mondiali per la salvaguardia del clima e dell’ambiente). Dopo le esposizioni in Nuova Zelanda, Francia e Germania, alla Biennale di Venezia 2015 e, nello stesso anno, all’università di Torino, per la prima volta l’artista proporrà l’intero branco in Italia grazie a Lorenzelli Arte, all’artista Milot e all’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli. I lupi saranno in esposizione fino al 31 marzo 2020.

Palapartenope: Daniele Silvestri in concerto per festeggiare 25 anni di carriera

Sabato 16 novembre (ore 21), Daniele Silvestri si esibirà al Palapartenope. Sarà una delle tappe del suo lungo tour nei palasport italiani, con cui il cantautore romano celebrerà i suoi 25 anni di carriera (nei quali ha firmato e interpretato tantissime canzoni di qualità, da “L’uomo col megafono”, brano che lo lanciò al grande pubblico a Sanremo 1995, a “Le cose in comune” e “Il mio nemico”, fino a “Salirò”, “La paranza” e “Argentovivo”, altri successi sanremesi).

Nuovo Teatro Sanità: Monica Sarnelli in concerto

Domenica 17 novembre, Monica Sarnelli farà tappa al Nuovo Teatro Sanità (ore 19) con il suo nuovo tour. L’interprete di Chesta sera e della sigla di Un posto al sole si esibirà in trio, con Alfredo Di Martino (fisarmonica, piano, tastiere) e Pino Tafuto (piano, tastiere), impegnata in una serie di concerti dedicati ad alcuni spazi fondamentali di aggregazione e cultura che vivificano tante aree popolari della città di Napoli e non solo.

Teatro Trianon: Federico Salvatore in scena con “Malalengua”

Federico Salvatore in scena al Trianon con lo spettacolo Malalengua, ovvero “il bello del brutto di Napoli”. Salvatore (nella veste anche di autore e regista) è un Pulcinella smascherato, che mostra sul palco tutte le contraddizioni che rendono Napoli diversa dal resto del mondo, una città che è la bella addormentata nel Sud da risvegliare, segnata dal leitmotiv turistico “Vedi Napoli e poi muori”, cui l’antica maschera contrappone distici come “ca si tu parle sulo c’’o core / rummane sempe c’’o culo ‘a fore” (ripreso come sottotitolo dello spettacolo) e la doviziosa disamina del chitemmuorto. Federico Salvatore è un “cantattore” che, a colpi di versi e di rime, ha da anni l’illusoria pretesa di destare le coscienze dei suoi coetanei e l’interesse della nuova generazione dello smartphone e che, con Malalengua, conferma ancora una volta il suo stile ostile.

Il cantautore napoletano sarà accompagnato da una band composta da Daniele Iacono (batteria e percussioni), Giacomo Anselmi (chitarra), Menotti Minervini (basso e contrabbasso) e Luigi Zaccheo (piano e tastiere), che ha anche curato gli arrangiamenti. Lo spettacolo (che nasce dal nuovo album omonimo di prossima pubblicazione) andrà in scena anche sabato 16 novembre (ore 21) e domenica 17 novembre (ore 18).

Teatro Troisi: in scena Diego Sanchez con Sipario in Paradiso

Sabato 16 novembre (ore 21) e domenica 17 novembre (ore 18), al Teatro Troisi andrà inscena lo spettacolo musicale interpretato e diretto da Diego Sanchez, Sipario in Paradiso.

Un lavoro diviso tra il varietà, il teatro e la canzone, che vedrà in scena insieme al regista, cantante ed attore Diego Sanchez, anche Francesco Boccia, Emanuela Giordano e Ciro D’Ambrosio. La messinscena proporrà al pubblico, nel ruolo di Dio, anche la voce fuori campo di Pino Insegno. Scritto da Alessia Esposito, “Sipario in Paradiso” osserva le vicissitudini di un giovane attore di teatro deluso e demoralizzato dalla totale mancanza di meritocrazia nel mondo dello spettacolo.

Lo stesso abbandona tutto e tutti per dedicarsi ad una vita da clochard rifugiandosi in un vecchio teatro abbandonato insieme ad altri senzatetto, con i quali ogni sera mette in scena spettacoli immaginari per un pubblico immaginario e forse ideale.

A sconvolgere la serenità di tutti sarà l’arrivo di una improbabile proprietaria decisa a ristrutturare il vecchio teatro ma per donarlo alla città come ennesimo supermercato.

Mostre a Napoli 16-17 novembre: da Bud Spencer a Mirò

Senza dimenticare, infine, il folto panorama delle mostre: da quella dedicata a Bud Spencer a Palazzo Reale, a quelle su Joan Mirò al Pan e su Andy Warhol alla Basilica della Pietrasanta, fino a TRANSlucida (mostra fotografica di Paolo Titolo (curata da Raffaele Loffredo) contro la cultura transfobica al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore) e Plenum di Luca Gilli al Maschio Angioino.