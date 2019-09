Eventi a Napoli di sabato 14 e domenica 15 settembre: tantissimi appuntamenti all’insegna di cultura, spettacolo e gastronomia (tra cui spicca il Pizza Village sul Lungomare).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello di sabato 14 e domenica 15 settembre. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, spettacolo e gastronomia: ecco alcune delle principali.

Napoli Pizza Village 2019 sul Lungomare: pizza, musica e cultura

Primo fine settimana per il Napoli Pizza Village sul Lungomare Caracciolo. Giunto alla nona edizione, un villaggio mozzafiato di 30.000 mq diventerà palcoscenico per le più celebri pizzerie napoletane e per i migliori pizzaioli provenienti dai cinque continenti, oltre che per occasioni di confronti culturali, seminari e laboratori didattici per adulti e bambini. Come di consueto, la manifestazione sarà animata da un fitto calendario di grandi eventi concerti. Nella serata di sabato 14 settembre si esibiranno Arisa, Enzo Gragnaniello e i rapper Oyoshe e DopeOne.

Domenica 15 settembre sarà invece la volta di Achille Lauro, Rocco Hunt, Livio Cori , Nello Daniele e i trapper Jay-Lillo, Colza, Plug.

Pan: ecco il Napoli Expò Art Polis

Il Napoli Expò Art Polis partirà sabato 14 settembre, ore 16.30, negli spazi del secondo piano del PAN/ Palazzo Delle Arti di Napoli. Protagonisti della rassegna 70 artisti dell’arte contemporanea. La mostra, curata da Daniela Wollmann, chiuderà i battenti il 10 novembre. Tema dell’edizione 2019, in linea con un’attualissima esigenza di amore e apertura verso il prossimo, è: Mille colori, la città dell’accoglienza.

Ex area Nato Bagnoli: ecco il Napoli Horror Festival

Dopo lo “spaventoso” anticipo di sabato 8 giugno in via Toledo e nella Galleria Umberto I, dal 13 al 15 settembre ci sarà l’appuntamento con la prima edizione del Napoli Horror Festival. Letteratura, cinema, psicologia, musica, arte visiva, arte di strada, circo, percorsi emotivi e sensoriali nell’Area ex-Nato di Napoli. Un evento completo ed articolato, che si pone come obiettivo l’aggregazione e lo scambio di esperienze, affrontando il genere horror nella sua accezione più ampia e la paura come emozione primaria.

Tutti questi eventi senza dimenticare, tra le altre iniziative, l’attesissima mostra su Bud Spencer a Palazzo Reale e quella sulla scuola di Posillipo del III millennio al Maschio Angioino.