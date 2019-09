Sorrento: venerdì 27 settembre al Chiostro di San Francesco l’appuntamento finale della rassegna dedicata agli anziani per “imparare dal passato, camminare nel presente e guardare al futuro”.

E…state con gli anziani fa tappa in costiera per l’appuntamento finale del grande meeting estivo. Venerdì 27 settembre, alle ore 17.30, presso il Chiostro di San Francesco a Sorrento, in via San Francesco 12, appuntamento con l’ultima tappa 2019 della rassegna organizzata dalla UIL Pensionati della Campania in collaborazione con l’associazione per i diritti degli anziani ADA Campania: un evento itinerante dedicato agli anziani, con un programma articolato in numerosi appuntamenti in molteplici località della regione. La condizione degli anziani, il welfare, le pensioni, la non autosufficienza e molti altri ancora, come di consueto, i temi al centro dell’incontro. Ai saluti del Sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo e all’introduzione di Assunta Parisi, responsabile della Struttura Territoriale Uilp Sorrentina, faranno seguito gli interventi di Francesco Barra, presidente dell’associazione “ADA con…” di Napoli, Maria Teresa De Angelis, assessore alla cultura e vice-sindaco di Sorrento, Luigi Di Prisco, presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Alfredo Irollo, direttore della sorveglianza sanitaria ASL Napoli 3 sud, e Daniela Manzella, geriatra dell’ASL Napoli 1 centro, moderati da Maria Zamboli, responsabile della comunicazione di ADA Napoli. Le conclusioni saranno affidate a Biagio Ciccone, segretario generale UILP Campania e coordinatore nazionale dell’ADA.

“La penisola sorrentina – ha commentato il segretario Ciccone – è un territorio straordinario in cui mare e collina, storia e leggenda, arte e natura, verità e mistero s’incontrano e si fondono in un tripudio di colori, profumi, suoni e sapori. Qui si coltivano antichissime tradizioni: un patrimonio di saperi trasmessoci dalle generazioni che ci hanno preceduto. Non potevamo scegliere dunque luogo migliore per concludere la prima edizione di questo nostro evento itinerante e ribadire ancora una volta che gli anziani sono la più grande risorsa che abbiamo per imparare dal passato, camminare nel presente e guardare al futuro ”.

“Grazie a questo appuntamento – ha dichiarato Di Prisco, presidente del Consiglio Comunale di Sorrento – e soprattutto alla partecipazione dell’ADA e della UIL Pensionati, nonché di importanti professionisti del campo medico, si intende avviare un discorso che dia maggiore attenzione alla figura degli anziani all’interno del territorio della penisola sorrentina, valorizzando gli stessi come una risorsa importante per il nostro territorio. È essenziale creare un ponte generazionale in grado di preservare la nostra memoria e la nostra storia e questo, a mio avviso, può essere svolto solo se coinvolgiamo in modo attivo la figura degli anziani”.