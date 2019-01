Epifania 2019 a Napoli: ecco alcuni dei principali eventi previsti venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 gennaio.

Il proverbio dice che la Epifania tutte le feste si porta via, ma nella città di Napoli non mancheranno eventi nel weekend tra venerdì 4 e domenica 6 gennaio 2019. Aspettando la Befana e non solo, ecco alcuni degli appuntamenti più importanti.

Museo di Pietrarsa: Festa della Befana tra le locomotive

Sabato 5 gennaio (dalle ore 11), il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa ospiterà una speciale festa della Befana. Sarà un percorso pieno di fantasia, durante il quale i bambini potranno scrivere la loro letterina alla Befana, ascolteranno le storie della tata più famosa del mondo e potranno costruire la loro calza della fortuna. A fine percorso ci sarà la sfilata della calza da record, lunga oltre 50 metri. Prenotazione obbligatoria: Associazione “Animazione in Corso” (tel. 081.8678369).

Epifania alla Città della Scienza: laboratori ed esperimenti per bambini

Domenica 6 gennaio, dalle 10 alle 14, ci sarà una giornata all’insegna della scienza e del divertimento, nella tradizione di Città della Scienza: laboratori, esperimenti, osservazione delle stelle e science show per grandi e piccoli. Ingresso gratis per i bambini fino a 12 anni.

Forcella: Le Favole della saggezza

Allo Spazio Comunale Piazza Forcella, in Via Vicaria Vecchia, sabato 5 gennaio (ore 17) i bambini potranno attendere l’arrivo della Befana con Le Favole della saggezza de “I Teatrini”. Tra maschere e semplici elementi di scena, prendono vita le più famose favole di animali parlanti che dall’antichità sono giunte fino ad oggi, come La volpe e l’uva, La Cicala e la Formica e La Lepre e la Tartaruga.

Scampia: Festa sociale della Befana

Domenica 6 gennaio a partire dalle 10, nello spazio antistante il Centro Sociale del Monterosa (Via Monterosa, 90/b) a Scampia una grande festa dell’Epifania con guarattelle, laboratori, sport e musica.

Via Partenope: flash mob musicale per ricordare Pino Daniele

Ma il weekend dell’Epifania è anche l’anniversario di un lutto per Napoli e tutta la musica italiana: la morte di Pino Daniele. A quattro anni dalla scomparsa, nella serata di venerdì 4 gennaio (ore 21.30) tanti fan del “Nero a metà” si incontreranno per cantare assieme le sue canzoni ancora una volta, con un pianoforte in riva al mare, sotto le stelle, accompagnati dal pianista Danise.

Senza dimenticare che sabato 5 gennaio ci sarà, tra gli altri eventi, la serata conclusiva di Benvenuti al Rione Sanità con 4 palchi e 17 esibizioni, Tra gli ospiti, spicca Maria Nazionale.