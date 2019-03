Edenlandia, Pasqua 2019: Ecco tutti gli eventi con tante sorprese per i bambini

Edenlandia festeggia la Pasqua 2019: Arriva il primo Food & Leisure Park di Italia. Ecco tutti gli eventi con tante novità e sorprese per i bambini.

Dal 18 e fino al ‪26 aprile il grande parco cittadino propone orari straordinari e tanti appuntamenti.

Per grandi e piccini il giorno di Pasqua si svolgerà, alle 10:30,‪ la Grande Caccia alle Uova Colorate.

Tutti i partecipanti dovranno seguire il grande coniglio bianco che con il suo orologio magico, appeso al collo, scandirà il tempo per la ricerca. All’interno delle uova, nascoste tra i viali del parco e nelle giostre, sarà possibile trovare dei bigliettini/indizi che condurranno i più veloci alla vittoria.

Poche le regole per partecipare, basta inviare nome, cognome ed età all’indirizzo mail: pasqua@edenlandia.it ed il gioco è fatto.

Il punto di ritrovo per dare il via alla “gara” sarà (ore10:30) al palco centrale, sincronizzate gli orologi. ‪Dopo la divertente caccia, il resto della giornata, sarà caratterizzata da vari momenti musicali con Dj e con il gruppo di youtubers più seguiti del momento: i “FIUS GAMER”.

Anche per il giorno di Pasquetta, l’Edenlandia accoglierà il suo pubblico dalle 09:30 e dalle 10:30 in poi inizieranno gli spettacoli con il cast artistico di Edenlandia e con gli artisti di strada, mangiafuoco, giocolieri e acrobati.

Per il lungo ponte pasquale che vede poco dopo il 25 aprile ed il 1^ maggio, Edenlandia anticipa anche altri appuntamenti: ‪Il 25 aprile alle ore 12:00 ospite del parco sarà il mago più seguito del web “JACK NOBILE” e ‪il 1° maggio sempre dalle ore 9:30 e per tutta la giornata si susseguiranno vari show, spettacoli e artisti di strada (eventuali aggiornamenti saranno riportati sulla pagina fb: Edenlandia Official)

ORARI EXTRA:

giovedì 18 Aprile: 10.30 – 22.00

venerdì 19 Aprile:10.30 – 22.00

lunedì 22 Aprile:09.30 – 24.00

martedì 23 Aprile:10.30 – 22.00

mercoledì 24 Aprile:10.30 – 22.00

giovedì 25 Aprile:09.30 – 24.00

venerdì 26 Aprile:10.30 – 22.00

mercoledì 01 Maggio:09.30 – 24.00