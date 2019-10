Edenlandia: da venerdì 11 a domenica 13 ottobre arriva direttamente da Monaco di Baviera la bionda da bere per eccellenza.

L’Oktoberfest si trasferisce all’Edenlandia e per 3 serate sarà possibile respirare l’aria bavarese. I classici pretzel, il boccale da 1 litro di Paulaner e tanta tanta musica, saranno i protagonisti venerdì 11 (ore 18:30-21), sabato 12 e domenica 13 ottobre (18.30 -24.00).

Il grande parco cittadino ospiterà lungo i viali gli stand allestiti per l’occasione e un’area dove sarà possibile accomodarsi per consumare comodamente, accompagnati da una band che si esibirà dal vivo. A girare per il parco ragazzi vestiti in stile bavarese che proporranno i caldi pretzel, il classico pane a forma di grande fiocco, con le estremità annodate e i granelli di sale, che ha origini molto antiche ed è tipico dei paesi tedeschi.

Per degustare la birra, invece, i grandi boccali che renderanno ancora più particolare l’atmosfera della serata. Per gli amanti del luppolo, quindi due le tipologie di birra offerta, proprio quelle proposte all’Oktoberfest.

L’ingresso al Parco è gratuito e i nuovi orari da lunedì 7 ottobre 2019 saranno i seguenti: lunedì – venerdì 15:00-21:00, sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 24:00.