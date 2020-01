Edenlandia: lunedì 6 gennaio ecco la Festa della Befana con ingresso gratuito al parco di Fuorigrotta e un incontro molto speciale.

Le festività natalizie stanno per giungere al termine, non prima però dell’arrivo dell’Epifania, ovvero lunedì 6 gennaio. E quella giornata sarà festeggiata in maniera speciale ad Edenlandia, il famoso parco dei divertimenti di Fuorigrotta.

Dalle ore 12 partirà infatti la Festa della Befana, cui tutti, grandi e piccini, potranno entrare gratis.

Oltre ad usufruire delle giostre, per i bimbi ci sarà una magnifica sorpresa, visto che alle 12, alle 17 e alle 19 potranno incontrare la Befana in persona, ovvero colei che dona a tutti dolci e giocattoli.