Doppio appuntamento per Andrea Bocelli al Teatro San Carlo

Dopo il “sold out” del 20 maggio, il Teatro San Carlo ha subito programmato per il 22 maggio una seconda data per il concerto di Andrea Bocelli al Massimo napoletano.

Sotto la direzione di Eugene Kohn con l’Orchestra del Teatro di San Carlo, Andrea Bocelli darà vita ad una serie di pagine tratte dal repertorio lirico, un delicato affresco sonoro sull’amore, raccontato in epoche diverse e secondo le diverse sensibilità di alcuni tra i massimi compositori italiani e francesi che spaziano da Gaetano Donizetti a Giuseppe Verdi da Giacomo Puccini a Charles Gounod fino a Jules Massenet e al francese d’adozione Jacques Offenbach.

Per entrambe le serate, Bocelli sarà insieme al soprano Maria Aleida. «Sono particolarmente felice di tornare al San Carlo e di riabbracciarne il pubblico dopo tanti anni» ha affermato Andrea Bocelli: «La storia gloriosa ed i superbi artisti che hanno calcato la scena di questo teatro da un lato mi intimidiscono, dall’altro esprimono un ulteriore sprone a dare il meglio ed a realizzare un concerto che sia all’altezza delle aspettative.

Napoli d’altronde è la città della musica, è la città dell’amore. E per me che dell’amore e della musica ho fatto la mia ragione di vita e la mia ispirazione, è stata pressoché una scelta obbligata proporre qui, in prima europea, un programma che evoca (e festeggia) ciò che amo definire il motore del mondo, attraverso l’arte dei suoni».

Nel medesimo nobile intento di offrire opportunità di bellezza e d’amore, declinate attraverso le suggestioni della grande musica, Generali Italia – partner del “San Carlo” – grazie al suo programma Valore Cultura, aprirà le porte del teatro a centocinquanta studenti provenienti dall’hinterland napoletano, offrendo loro non solo la possibilità di assistere al concerto ma anche di vivere l’esperienza di un momento d’incontro con il cast.

La grande popolarità del cantante ha fatto registrare un incredibile quanto inaspettato “Sold out” in sole ventiquattr’ore, infatti i biglietti per il concerto-evento di Andrea Bocelli al “San Carlo” di Napoli (previsto per lunedì 20 maggio) sono andati subito esauriti nel giro d’un giorno e di una notte.

Per accontentare una grande massa di pubblico concentrata forse più dalla forte popolarità dell’artista che dalla sua particolare voce, il teatro San Carlo ha deciso di replicare il recital “Tre Secoli d’Amore” chiedendo al tenore toscano di poter replicare il recital lirico, citato.

Pertanto, in extremis è stata aggiunta, in cartellone, una seconda data fissata per mercoledì 22 maggio. Un’ occasione in più, quindi, per ascoltare dal vivo una voce molto amata, che proporrà un repertorio che più gli sta a cuore, e cioè le grandi arie ed i grandi duetti tratti dai capolavori del melodramma italiano e francese.

“La presenza di Andrea Bocelli al Teatro San Carlo – afferma la Sovrintendente Rosanna Purchia – rafforza e dà ulteriore significato al progetto “Valore Cultura” di Generali Italia che ci affianca da diverso tempo nell’importante azione di coinvolgimento dei giovani alla vita culturale.

Aprire le porte a centocinquanta studenti provenienti dall’hinterland napoletano, offrendo loro non solo la possibilità di assistere al concerto ma anche di avvicinare l’Artista, credo che sia un’esperienza unica per i ragazzi. E per questo ringrazio il Maestro Bocelli per la grande disponibilità e generosità dimostrata”.

Il programma del concerto “Tre secoli d’amore” è il medesimo che il tenore toscano ha già proposto – il 10 e 17 febbraio – nei due attesissimi recital, anch’essi da tempo “sold out”, sul palco del Metropolitan Opera House di New York.