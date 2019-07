Da Ponticelli al Rione Sanità tutti gli eventi gratuiti della rassegna “Estate a Napoli 2019”

Estate a Napoli 2019: Ecco il calendario degli spettacoli e delle iniziative culturali aperti al pubblico che animeranno la vita estiva della città partenopea. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

E’ stata presentata nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la lunga programmazione teatrale e gratuita, che animerà l’estate a Napoli, denominata “Toccare l’Orizzonte”.

Erano presenti alla conferenza stampa l’Assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele con Luigi Marsano de I Teatrini per la rassegna I luoghi delle fiabe e i rappresentati dei collettivi coinvolti in Stati di Grazia e di Emergenza: Lello Serao, Carla Borrelli, Mariano Bauduin, Gennaro Sasso.

La rassegna di teatro che si terrà questa estate a Napoli, rappresenta un appuntamento importante con l’arte e la cultura che quest’anno, dal 16 luglio al 5 settembre, ha in programma le seguenti proposte che vedono la partecipazione di “Stati di Grazia e di Emergenza” – “Teatri” – “Comunità” e “Territori” tutti a cura di cinque storici collettivi teatrali della Periferia di Napoli: TAN – Teatro Area Nord, ntS – Nuovo Teatro Sanità, Beggars’ Theatre, Nest – Napoli Est Teatro e Sala Ichos.

Stati di Grazia e di Emergenza, un Atto Teatrale Collettivo e Itinerante, seconda Edizione del Festival delle Periferie, unisce realtà teatrali che da tempo hanno deciso di lavorare insieme, avendo un comune denominatore, cioè i Luoghi nei quali agiscono, che in questo coso saranno le Periferie di Napoli.

“Una straordinaria composizione di rete sorta in maniera naturale, – spiega Serao – come normalmente dovrebbe avvenire per le reti. Un incontro nato dall’esigenza di mettere in comunicazione alcune periferie, in particolare Nord ed Est attraversando anche Napoli per quelle che sono le periferie interne della città.

Quest’anno siamo andati ad interpretare alcuni bisogni dei territori cercando di portare noi delle cose laddove non arrivano”. Una fitta programmazione che coinvolge, infatti, diversi luoghi della città che non si limita ai soli teatri, ma anche a vasti parchi, talvolta dimenticati, a strade, a siti storici come il Parco Eco della Filanda, il Forte di Vigliena e il Cimitero delle Fontanelle.

Si parte da San Giovanni a Teduccio nell’area est di Napoli, fino all’Area Nord passando per il rione Sanità, con l’intendo di superare e valorizzare la consueta e bistrattata idea di Periferia per poi immaginarla come un luogo in cui restare per costruire e creare coesione attraverso l’arte e la cultura, con la più antica delle arti, quella del teatro.

Pertanto sono stati programmati ben venti giorni circa di spettacoli, performance, mostre, cinema, reading e laboratori, che si inseriscono di diritto nella Programmazione Culturale del Comune di Napoli, in continuità con il tema conduttore scelto dall’Assessorato alla Cultura per la manifestazione Estate a Napoli, giunta quest’anno alla sua quarantesima edizione.

L’obiettivo è quello di avvicinare sempre più la periferia alla città, valorizzando l’importanza anche di quei luoghi che generalmente non catturano l’attenzione di quelle fascia di pubblico “colte” o pseudo-tali, che magari preferiscono il centro città come luogo più idoneo all’aggregazione sociale.

Ebbene, le periferie invece possono offrire ampi spazi di forte coesione produttiva, creando quella tensione culturale che anche i tali luoghi per natura “marginali”, sono altrettanto importanti come quelli del centro città, dove la dignità e il riscatto vengono al primo posto.

Ingresso e navetta gratuiti fino ad esaurimento posti.

