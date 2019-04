“Creative World”, l’evento di arte, cultura e musica previsto a San Gennaro Vesuviano

Creative World: La rassegna di Arte, Pittura, Scultura, Perfomance, Musica, Design e Fotografia in programma a San Gennaro Vesuviano.

Si definiscono gli ultimi dettagli per il “Creative World” , l’evento di arte, cultura e musica previsto dal 2 al 12 maggio prossimo a San Gennaro Vesuviano.

Una kermesse – come sarà ribadito durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo 12 aprile alle 11.30 nel Convento Francescano dei Frati Minori – dalle grandi prerogative ed un concorso finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione della cultura artistica contemporanea, per trasmettere le suggestioni delle Arti Grafiche e della Pittura in generale, dell’Artigianato Artistico e delle Arti Applicate.

Il tutto, con la forza dell’Associazione “Arti e Mestieri” presieduta da Gianfranco Parisi e con il contributo delle altre associazioni sangennaresi.

Con l’intento di individuare strumenti o iniziative in grado di rivitalizzare e dare sostegno a coloro che hanno rappresentato e rappresentano ancora oggi l’Italianstyle nel mondo il “Creative World” si prefigge anche di promuovere dei percorsi capaci di favorire la costruzione di reti imprenditoriali con il coinvolgimento operativo sia dei soggetti attivi sia delle istituzioni operanti nelle politiche di sviluppo.

Per la realizzazione di tali obiettivi, durante la manifestazione si organizzeranno, convegni, seminari tematici e momenti di incontro destinati ad operatori del settore, per rappresentare un elemento di raccordo tra i creativi, le associazioni di categoria, gli enti pubblici, i privati e le realtà imprenditoriali.

Ad accogliere la lungimirante iniziativa e l’interessante contest “Creative World Prize” con premi in denaro, saranno la piazza regina Margherita di San Gennaro Vesuviano, la Sala Consiliare, il Convento Francescano ed il suo storico Chiostro.