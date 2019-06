Comitato anticamorra, domani il premier Conte a San Giovanni a Teduccio

Il premier Conte, domani 18 giugno alle ore 15.00, sarà alla presentazione del rapporto su Napoli Est del comitato d’inchiesta del Comune di Napoli sulla camorra.

Ci sarà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, domani 18 giugno alle ore 15.00, alla presentazione del rapporto su Napoli Est del comitato d’inchiesta del Comune di Napoli sulla camorra. L’appuntamento è all’Oasi figli in famiglia in via Ferrante Imparato 111 a San Giovanni a Teduccio a Napoli.

All’evento organizzato con la Federazione nazionale della Stampa italiana, con Libera, con la Fondazione Premio Napoli e Articolo21, interverrà il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e parteciperanno le associazioni, comitati, gruppi di volontari, quelle che nel titolo della manifestazione sono state definite “Le voci di dentro”, perché operano nei cosiddetti territori a rischio.

Interverranno anche i cronisti che dal Sud al Nord del Paese raccontano, alcuni mettendo a rischio la propria vita, le mafie e la corruzione. L’obiettivo è quello di costruire ponti di giustizia sociale, di lanciare una proposta comune per il riscatto della città e contro le mafie.

Siamo un Paese dove la politica sottovaluta la lotta alle mafie e alla corruzione. Quando accadono eventi drammatici come il ferimento della piccola Noemi o omicidi cruenti o arresti eclatanti di politici e amministratori, fioccano dichiarazioni e ricette ad hoc.

Noi siamo invece convinti della necessità di confrontarci al fine di rigenerare le grandi potenzialità del territorio e dei suoi abitanti.