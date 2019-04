Comicon Napoli ospita “The Br4WL” il nuovo torneo di Hearthstone

“The Br4wl”, questo il nome della competizione sponsorizzata da Red Bull, prenderà il via al COMICON di Napoli sabato 27 aprile.

di Piero Lombardi – La XXI edizione del COMICON di Napoli che si terrà alla Mostra d’Oltremare la prossima settimana ospiterà il torneo di uno dei videogiochi di carte più diffusi al mondo: Hearthstone.

“The Br4wl”, questo il nome della competizione sponsorizzata da Red Bull, prenderà il via al COMICON di Napoli, successivamente il torneo continuerà con le qualificazioni online fino ad arrivare alla finalissima che si terrà a Roma il 19 Giugno, in cui i migliori 16 giocatori d’Italia si sfideranno per il titolo di campione.

La struttura della competizione finale sarà unica nel suo genere, infatti i giocatori dovranno sfidarsi seguendo una nuova formula: quella dell’uno contro tre, un giocatore dovrà affrontare contemporaneamente tre avversari attraverso l’utilizzo di una postazione speciale.

Per quanto riguarda i qualifier invece verrà adottato il formato Specialista Best of 3, il primo evento si terrà Sabato 27 Aprile all’interno dell’Area Videogiochi presso lo stand Red Bull del COMICON.

Hearthstone è un gioco di carte strategico molto semplice, sviluppato dalla Blizzard Entertainment per Pc, cellulari e Tablet.

I giocatori si sfidano tra di loro utilizzando un mazzo di trenta carte della loro collezione e possono concorrere a una classifica mondiale che permette di accedere a eventi speciali e tornei.

Il gioco contiene varie modalità che permettono l’approccio sia dei giocatori “For fun”, quelli che vogliono passare qualche ora di divertimento, sia dei “Pro” che hanno fatto di questo gioco un vero e proprio lavoro grazie al fenomeno degli Esports.