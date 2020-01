Città della Scienza: domenica 5 gennaio La grande festa aspettando la Befana (ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni) con spettacolo al planetario e laboratori.

Domenica 5 gennaio (dalle 10 alle 14), Città della Scienza ospita il primo grande evento del 2020: la Festa della Befana. Come sempre, nel luogo in cui divulgazione scientifica e divertimento vanno di pari passo ci saranno tante attività per i più piccoli. Dai coinvolgenti science shows ai laboratori a tema natalizio, passando per l’animazione con Elfi e Babbi Natali, fino a musica, ricercatori e divulgatori scientifici, ci saranno tante attrattive per rendere speciale questa giornata di festa.

Tra le attività in programma c’è ad esempio lo show 2D Live Le Stelle di Natale, una grande novità curata dall’Unione Astrofili Napoletani (UAN) alla scoperta del cielo stellato sotto il quale i Magi viaggiarono poco più di 2000 anni fa e dell’importanza astronomica del cielo dell’Inverno in uno spettacolo mozzafiato live al Planetario. I partecipanti riceveranno una mappa del cielo di Dicembre, con le costellazioni maggiori e le stelle più luminose. Ci sarà anche lo spettacolo Bolle di Sapone di Scacco Matto, che sarà animato da un clown pasticcione. Senza dimenticare Il Sacco della Befana (per scoprire insieme ad un’esperta le proprietà nutrizionali dei dolcetti tipici del mondo dell’Epifania) e La Befana e un giro di scopa (divertente laboratorio di creatività realizzando un simpatico taumatropio della Befana per imparare le prime tecniche di realizzazione delle animazioni cinematografiche).

Ma non è tutto, visto che adulti e bambini potranno anche mascherarsi a tema e mimetizzarsi tra le befane presenti nel museo e aspettare insieme, tra scienza e divertimento, l’arrivo della vecchina più amata da tutti i bambini. Ci sarà anche la befana di Città della Scienza, che distribuirà calze ricche di bontà e cioccolata gentilmente offerte da Dolciaria Pezzella.

L’evento sarà ad ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni (mentre gli adulti pagheranno 10 euro). Il programma completo della grande festa dell’Epifania di Città della Scienza è consultabile sul sito ufficiale della struttura di Bagnoli, www.cittadellascienza.it.