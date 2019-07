Circolo Canottieri Napoli: Le Olimpiadi Giallorosse dedicate a Lucio Pomicino

Quattordicesima edizione delle Olimpiadi Giallorosse. La tradizionale sfida di pallanuoto fra le “penne” napoletane e gli ex campioni della Canottieri Napoli dedicata a Lucio Pomicino.

Il Circolo Canottieri Napoli festeggia, mercoledì 17 luglio, il “quinto” anno del suo secondo Centenario di vita nel corso di una Serata di Gala alla quale interverranno soci ed invitati.

Il presidente Achille Ventura, i vice presidenti Marco Gallinoro e Ernesto Ardia e la consigliera agli eventi, Claudia Cirdulli daranno il benvenuto agli inviati. Aperitivo a buffet a bordo piscina e quindi cena servita al tavolo.

La serata sarà allietata dalla meravigliosa voce di Bettah Ferrari che sarà accompagnata dal suo fruppo Spritz&Funk. Martedì 16 invce si svolgeranno, come oramai è consuetudine, le “Olimpiadi Giallorosse”, che, giunte alla loro quattordicesima edizione, vedranno, come di consueto, la doppia sfida soci-giornalisti napoletani: nel tennis e nella pallanuoto.

Prenderanno il via con la sfida sui campi in terra rossa del Molosiglio con inizio alle 9,30. Ci sarà anche una coppa per il miglior socio e il mio giornalista.

Alle 12,30 invece la “madre” di tutte le sfide, l’attesissima partita di pallanuoto che quest’anno sarà dedicata alla memoria di Lucio Pomicino, giornalista del Mattino scomparso all’età di 74 anni il 14 maggio scorso e grande appassionato di pallanuoto.

Sarà proprio Francesco De Luca, responsabile della redazione sportiva de Il Mattino, a ricordare il collega Pomicino. La direzione arbitrale sarà come sempre affidata all’inflessibile “barone” Rino Merola.

A seguire, la cerimonia di premiazione, sul terrazzo lato piscina di tutti i partecipanti alle “Olimpiadi Giallorosse” con il presidente Achille Ventura, il presidente del Comitato Regionale Campano della Fin, Paolo Trapanese ed il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli