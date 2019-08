Pro Loco del Trivice: organizzata per sabato 21 settembre un’escursione tra Ercolano, Torre del Greco e Parco Nazionale del Vesuvio.

La ProLoco del Trivice organizza, in collaborazione con l’Associazione delle guide esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio – ONLUS, una gita sul Vesuvio con escursione guidata di uno dei sentieri tracciati per sabato 21 settembre 2019.

Coloro i quali parteciperanno all’iniziativa, potranno percorrere un sentiero relativamente pianeggiante e accessibile anche a persone disabili, attraversando pinete e lecceti, con una vista panoramica sul Golfo di Napoli e le sue isole, fino ad arrivare ad una distesa di Stereoculaon vesuvianum. Qui letteralmente si abbracciano natura incontaminata, opera umana e fantasia “a fumetti”.

Il programma prevede il raduno alle ore 7:45 presso la Pro Loco in via degli Oleandri – Parco degli Aranci. La partenza, poi, è prevista per le ore 8:00 con autobus e arrivo ad Ercolano alle ore 9:00. Il termine dell’escursione è previsto per le ore 12:30, mentre alle ore 13:00 circa, gli escursionisti saranno accompagnati per il pranzo presso un ristorante tipico del luogo. Il rientro, la sera, è previsto per le ore 19:15 circa.

La quota di partecipazione ammonta ad euro 40,00, con un anticipo del 50% del totale, al momento dell’iscrizione presso gli uffici Pro Loco. Agli escursionisti è richiesto un abbigliamento comodo e pratico, con scarponi da trekking oppure, in alternativa, scarpe da ginnastica.