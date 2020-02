Città della Scienza: domenica 23 febbraio la grande Festa di Carnevale all’insegna di scienza e divertimento.

Domenica 23 febbraio Grande Festa di Carnevale a Città della Scienza. Il tema di quest’anno è le mille culture e colori dei popoli della Terra esplorato attraverso spettacoli, animazione itinerante, giochi e laboratori di creatività e manualità sulle tradizioni geografiche dei vari luoghi della terra.

Non mancheranno coriandoli, stelle filanti, costumi, travestimenti, accessori, maschere e momenti di giochi collettivi sia per adulti che per bambini. L’evento si svolgerà dalle ore 10 alle ore 14 ed è previsto l’ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni, mentre le aree espositive saranno aperte e visitabili fino alle 18.

Tra le attività in programma, il Live Show a cura di UAN, Unione astrofili napoletani, Tutti i Colori delle Stelle presso il Planetario 3D, un viaggio nei colori delle stelle che oltre ad essere magnifici e sorprendenti ci informano sulle loro caratteristiche. Sarà presente l’angolo delle culture con attività e travestimenti organizzati per conoscere la storia e le curiosità dei diversi paesi del mondo: si viaggerà in Africa, Cina, Australia e Brasile. La Bollywood dance Aishanti company si esibirà in una performance di ballo al ritmo della magica India.

Non mancherà inoltre Guna Percussion (musiche e danze del West Africa per aprire una affascinante finestra sulla cultura Malinke, in cui musica e danze sono unite in un unico linguaggio).

Per quanto riguarda martedì 25 febbraio, ovvero il Martedì Grasso, l’ingresso allo Science centre costerà 10 euro per gli adulti (ridotto dai 3 ai 17 anni, over 65 e studenti universitari € 7,00). Il biglietto Science centre + Planetario costerà 13 euro per gli adulti (ridotto 10 euro), mentre il costo del biglietto per l’ingresso unico al Planetario sarà di 5 euro.