Carnevale 2019 a Napoli: in programma tante iniziative all’insegna di divertimento e riflessione sociale.

Il Carnevale 2019 è ormai alle porte. Come da tradizione, Napoli e tutto l’hinterland partenopeo lo celebreranno tra dolci, sfilate, feste in maschera e carri allegorici. Tanti gli appuntamenti nella città partenopea, all’insegna del divertimento ma anche della riflessione sociale. Ecco un elenco dei principali eventi nel territorio napoletano:

Carnevale Napoletano al Vomero

Da venerdì 1 a martedì 5 marzo, in via Scarlatti si festeggia il Carnevale Napoletano, con tante sfilate, figuranti e dolci da gustare passeggiando tra le strade del Vomero. Non mancherà ovviamente l’animazione per i più piccoli che potranno divertirsi fra giochi e balli.

Bacoli e Monte di Procida: Carnevale con i 90 anni di Topolino

Domenica 3 marzo e martedì 5 marzo 2019, a Bacoli e Monte di Procida ci saranno sfilate molto speciali. Organizzato dall’Associazione Vivi L’Estate, il Carnevale è infatti dedicato ad uno dei personaggi Disney più amati, Topolino (che quest’anno festeggia i suoi primi 90 anni), ma alla festa non mancheranno i suoi amici, ovvero Minnie, Paperino, Pluto e tanti altri. Ben tre le sfilate in programma:

domenica 3 Marzo a Bacoli presso la Villa Comunale (dalle ore 10.30);

domenica 3 Marzo a Monte di Procida presso piazza Sant’Antonio (dalle ore 15);

martedì 5 Marzo a Monte di Procida in piazza 27 Gennaio (ore 15.00).

Carnevale a Città della Scienza: tra esperimenti e divertimento

Domenica 3 Marzo si festeggerà il Carnevale anche a Città della Scienza, che offrirà un ricco programma tra laboratori di magia, scienza e tanto divertimento. Ecco i prezzi:

per i bambini da 0-12 anni l’ingresso è gratuito dalle ore 10 alle ore 14;

SCIENCE CENTRE: adulti € 10,00, ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni) e over 65 € 7,00;

PLANETARIO: ingresso unico adulti e bambini € 5,00;

BIGLIETTO INTEGRATO SCIENCE CENTRE-PLANETARIO: adulti € 13,00, ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni) e over 65 € 10,00.

Tutto questo senza dimenticare, tra le tante iniziative, il Carnevale Epomeo a Soccavo, le varie attrattive offerte da Edenlandia e il Carnevale Vesuviano in quel di Ercolano.

Carnevale Sociale 2019: l’elenco di tutti gli appuntamenti

Come già accennato, da ormai tanti anni il Carnevale a Napoli rappresenta anche una occasione di riflessione: in quest’ottica rientra la splendida rete del Carnevale Sociale di Napoli. Un coordinamento delle realtà che dal basso costruiscono i cortei di Carnevale, esprimendo con mille colori le contraddizioni dei nostri territori. Ecco l’elenco delle tappe dell’iniziativa:

venerdì 1 marzo, Sanità (ore 10 piazza Cavour);

venerdì 1 marzo, Materdei (ore 10 piazza Scipione Ammirato);

sabato 2 marzo, Pianura (ore 10 Parco del 101);

sabato 2 marzo, San Giovanni a Teduccio (ore 10,30 Viale 2 Giugno);

domenica 3 marzo, Scampia (ore 10 Gridas Grupporisvegliodalsonno,via Monterosa 90);

domenica 3 marzo, Bagnoli (ore 10 Piazza Bagnoli);

domenica 3 marzo, Capodimonte (ore 10 via san Rocco angolo Villa de Luca);

martedì 5 marzo, Soccavo (ore 10 Centro Autogestito Piperno, viale Adriano 60);

martedì 5 marzo, Montesanto (ore 14 Parco Sociale Ventaglieri);

martedì 5 marzo, Mercato Orefici (ore 15 CasaTemple, Piazzetta Troja);

martedì 5 marzo, Centro Storico (ore 15 L’Asilo, vico Maffei 4);

martedì 5 marzo, Quartieri Spagnoli (ore 15 Largo Baracche).

Nella rete del Carnevale Sociale di Napoli, rientrano anche la sfilata del primo marzo a Giugliano (ore 11, con partenza da piazza Antonio Gramsci) e quella del 2 marzo a Caserta (ore 15, con partenza da via Trento angolo Acquaviva).