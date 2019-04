Associazone Scarlatti: A Villa Pignatelli le “Settimane di Musica d’Insieme”

Con l’Associazione Scarlatti torna a Villa Pignatelli con le indimenticabili serate di “Musica d’Insieme”. Previste sei giornate di prove aperte gratuitamente al pubblico.

Dopo la fortunata Stagione di concerti 2018-2019, da poco conclusa con grande successo e forte affluenza di pubblico, torna la grande musica da mercoledì 24 aprile fino a lunedì 29 aprile 2019, con l’iniziativa dell’Associazione Alessandro Scarlatti che animerà la celebre veranda neoclassica di Villa Pignatelli. Infatti, in questa prestigiosa dimora che aggancia sulla Riviera dei Chiaia, sarà possibile assistere alle prove dei musicisti impegnati nei giorni citati, con le stesse aperte al pubblico secondo la familiare e collaudata formula della Musica d’Insieme.

Il calendario della manifestazione prevede gruppi di musicisti che metteranno insieme brani musicali di musica da camera davanti al pubblico, e, a giorni alterni, proporranno i brani previsti per il concerto serale.

Le indimenticabili Settimane di Musica d’Insieme, svoltesi tra il 1971 e il 1982, sono state una delle iniziative di maggiore successo non solo della Associazione Alessandro Scarlatti, ma anche nello stesso ambito della organizzazione musicale a livello nazionale.

Infatti, nel corso di esse, solisti italiani e stranieri, con la guida di Salvatore Accardo e Gianni Eminente, si riunivano per studiare, concertare ed eseguire “musica d’insieme” dei più svariati autori e dal più inconsueto organico strumentale. Ne derivò uno straordinario interesse da parte del pubblico, soprattutto giovanile, che cominciò ad acquisire nuova familiarità con pagine di musica da camera ritenute “difficili” o dimenticate.

Infatti, il pubblico era ammesso anche alle prove, che si svolgevano nelle ore diurne. Nell’anno delle celebrazioni del Centenario dalla fondazione, la Associazione Alessandro Scarlatti riprende questa fortuna esperienza con una formula completamente rinnovata.

Riprendendo uno dei principi fondanti delle primissime edizioni, quello che prevedeva l’accostamento nello stesso brano musicale di giovani allievi accanto a solisti di fama mondiale, l’Associazione propone di costruire un progetto intorno tre giovani quartetti che fanno parte della Rete Dimore del Quartetto. Musicista leader sarà il grande violoncellista Giovanni Sollima, che si troverà ad interagire con tre giovani quartetti e con alcuni cameristi di grande livello.

I quartetti scelti sono il Quartetto Adorno, il Quartetto Mitja e il Quartetto Esmè cui si aggiungeranno nel corso delle 6 giornate di prove aperte gratuitamente al pubblico e ai 3 concerti serali i violisti Francesco Solombrino e Simone Gramaglia (violista del Quartetto di Cremona e anche responsabile artistico del progetto “Le Dimore del Quartetto” ) e il pianista Costantino Catena.

Giovanni Sollima è certamente la personalità giusta per riprendere un discorso interrotto come quello delle Settimane di Musica d’Insieme, che tanta importanza ha avuto nella vita musicale napoletana e nazionale.

Giovanni Sollima, oltre a essere un vero virtuoso del violoncello è anche un compositore fuori dal comune, che grazie all’empatia che instaura con lo strumento ha costruito un linguaggio personale che mescola con efficacia tutte le epoche, dal barocco al “metal.

Insieme al compositore-violoncellista Enrico Melozzi, ha dato vita al progetto dei 100 violoncelli, con cui costantemente realizza perfomance in luoghi abitualmente non frequentati dalla musica classica come il Concerto del Primo Maggio a Piazza San Giovanni a Roma Sarà certamente molto interessante poter osservare la sua capacità di interagire in pochi giorni con i tre giovani quartetti scelti e il risultato che ne scaturirà.

I programmi delle tre serate presentano un ampio ventaglio di repertorio: nel primo concerto ( Giovedì 25 aprile alle ore 20.30) ci saranno due capisaldi della musica da camera come il Quintetto con pianoforte di Brahms op. 34 e il Quintetto di Schubert con 2 violoncelli op. 163 D.956; nel secondo concerto ( Sabato 27 aprile alle ore 20.30) il Quartetto “L’Allodola” di Haydn e il Sestetto di Brahms op. 18; nel terzo e ultimo concerto si alterneranno in un mix inconsueto brani di Boccherini e Sollima.

Le prove saranno aperte al pubblico tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e nei pomeriggi del 24, 26 e 28 aprile ( quando non è previsto concerto serale) dalle ore 15 alle 17.30.

Domenica 28 aprile il Quartetto Esmé terrà anche un concerto nel Castello dei Conti di Acerra sostenuto dal Comune di Acerra come azione di decentramento in linea con la storia della Musica d’Insieme

Biglietti

Biglietto intero : €20

Biglietto ridotto per i Soci della Associazione Scarlatti : € 15

Biglietto Under 25 :€ 5 last minute

Mini abbonamento intero € 50

Mini abbonamento ridotto per i Soci della Associazione Scarlatti: € 40