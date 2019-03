All’Ippodromo di Agnano l’evento “Lasciati guidare: la guida sicura ti salva la vita”

Stamattina nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza degli assessori ai Giovani ed alle infrastrutture Alessandra Clemente e Mario Calabrese, è stata illustrata la seconda edizione “Lasciati guidare: la guida sicura ti salva la vita”.

L’evento, organizzato dall’assessorato ai giovani, in collaborazione con gli assessorati all’istruzione alle infrastrutture e con il tavolo Mobilità Ciclabile, si svolgerà venerdì 29 marzo dalla 10 alle 13 presso l’Ippodromo di Agnano.

La giornata rivolta a tutti i cittadini, ed in particolare ai giovani, quest’anno incentrata sugli specifici temi dei rischi derivanti da uso di alcool e droghe, dal mancato uso dei sistemi di sicurezza, cinture e casco e dall’uso del cellulare alla guida prevede, tra l’altro, l’assegnazione alle scuole che produrranno i migliori disegni, fumetti e video incentrati sul tema della guida sicura, di un premio consistente in corsi pratici di guida all’interno dei circuiti creati appositamente presso l’Ippodromo; gli interventi dei familiari delle vittime della strada; le esibizioni messe a disposizione dal “Napoli Motor Festival” di speedway, free style motocross e simulatore di guida in stato d’ebbrezza, per educare a dar sfogo alle proprie passioni solo attraverso lo sport e non sulle pubbliche strade; stand informativi di tutte le forze dell’ordine.