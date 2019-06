Al Napoli Teatro Festival Italia Dylan Dog Experience

Dylan Dog Experience: Un’esperienza immersiva per lettori e ammiratori dell’indagatore dell’incubo. Quattro passi nell’universo ‘dylaniato’.

Da metà giugno, al Napoli Teatro Festival Italia, arriva la nuova edizione della Dylan Dog Experience. ll concept, che si svolge nell’ambito del Napoli Teatro Festival Italia, dal oggi 14 al 23 giugno, prevede una rapida ma intensa esperienza nel mondo del personaggio creato trent’anni fa da Tiziano Sclavi. Gli appassionati che si presenteranno a Palazzo Venezia durante i giorni del festival, avranno la possibilità di vivere una storia da protagonisti, immergendosi nei tòpoi della realtà “dylandoghiana” e in alcune indimenticabili ambientazioni del fumetto.

La sinergia tra il Napoli Teatro Festival Italia e COMICON continua dopo l’esperienza del 2017 con la realizzazione di un evento eccezionale, frutto della commistione di arti e linguaggi come il Teatro e il Fumetto.

Un esperimento nato a Lucca Comics 2016, poi giunto a Napoli nella cornice del COMICON, e rinnovato in una nuova veste che lo vede inserito nel palinsesto di spettacoli di uno dei festival di teatro più importanti d’Europa.

La Dylan Dog – Experience è un’innovativa ed intensa esperienza dello spettatore nel mondo di uno dei più famosi personaggi della Sergio Bonelli Editore. Agli appassionati e i curiosi che parteciperanno all’evento durante il Napoli Teatro Festival Italia 2019, sarà data la possibilità di vivere una storia da protagonisti, nei luoghi e in alcune ambientazioni del fumetto creato da Tiziano Sclavi.

“Dylan Dog – Experience” si svolgerà al Napoli Teatro Festival Italia dal 14 al 23 giugno, con diverse repliche giornaliere, lo spettacolo sarà fruibile da un massimo di 50 spettatori per volta, che dovranno prenotare prima la partecipazione attraverso il sito del Napoli Teatro Festival Italia o alla biglietteria a Palazzo Venezia. Lo spettacolo, della durata di circa un’ora, si terrà infatti in una location di grande fascino, lo storico Palazzo Venezia, in via Benedetto Croce 19, nel cuore del centro storico di Napoli.

La performance condurrà gli spettatori nel mondo di Dylan Dog, dove incontreranno ed interagiranno con i personaggi chiave delle storie bonelliane, da Groucho a Bloch. Tutte le scenografie sono studiate per ricreare fedelmente, con la massima attenzione per i dettagli, quanto i lettori hanno amato nelle storie dell’Indagatore dell’Incubo, e i visitatori verranno portati, grazie a un artificio drammaturgico, letteralmente in una storia di Dylan Dog, indossando i panni del protagonista e cercando di risolvere un enigma.

Il progetto e la cura di questo spettacolo sono di COMICON, in collaborazione con la Sergio Bonelli Editore e Napoli Teatro Festival Italia. Gli attori: Lea Landucci, Mauro Bruni, Daniela D’Argenio, Alfredo Massa, Martina Di Leva, Gianni Caputo, Daniele Fiorenzano, Lavinia Pini, Cecilia Lupoli, Valentina Di Leva.