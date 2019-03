Al Comicon arrivano gli autori di Vigilante – My Hero Academia Illegals

Hideyuki Furuhashi e Betten Court, rispettivamente sceneggiatore e disegnatore di Vigilante – My Hero Academia Illegals, saranno ospiti di COMICON!

In collaborazione con Edizioni Star Comics, COMICON porta in Italia gli autori dell’apprezzatissimo spin-off di una delle serie giapponesi più amate degli ultimi anni: My Hero Academia.

Serializzato sulla celebre rivista Weekly Shonen Jump e realizzato dal maestro Kohei Horikoshi, My Hero Academia è un’originale e avvincente rivisitazione “in chiave manga” del tema dei supereroi, capace di scalare tutte le classifiche dei best seller in Giappone fino a risultare, nel 2018, secondo solo a One Piece! Vigilante – My Hero Academia Illegals è ambientato nello stesso futuro immaginato dal maestro Horikoshi, un futuro dominato dalla vasta diffusione di superpoteri denominati “Quirk” e dalle sfide per regolamentarli.

In questo scenario si muovono delle figure a margine, dei “non prescelti” che – dotati di poteri mediocri ma di grande volontà e senso di giustizia – scelgono di mettersi al servizio della comunità pur essendo privi dell’autorizzazione governativa: sono gli Illegal Heroes!

Il maestro Furuhashi e il maestro Betten Court parteciperanno a tutti e quattro i giorni della manifestazione, firmando autografi ai fan Italiani presso lo stand Edizioni Star Comics e rendendosi protagonisti di eventi dedicati.

BETTEN COURT

Fumettista e illustratore giapponese. È autore di svariate opere, fra le quali Prince Standard, Girlfriend e Ashita Dorobou. Attualmente è al lavoro come disegnatore su Vigilante – My Hero Academia Illegals, spin-off di My Hero Academia serializzato su Shonen Jump + da dicembre 2016.

HIDEYUKI FURUHASHI

Romanziere e scrittore di fantascienza giapponese. È anche autore e soggettista di svariate light novel tratte da serie manga, tra cui Alphas – Zetman Another Story, adattamento in romanzo del manga Zetman del maestro Masakazu Katsura, il creatore della celebre Video Girl Ai. Attualmente è al lavoro come sceneggiatore su Vigilante – My Hero Academia Illegals, spin-off di My Hero Academia serializzato su Shonen Jump + da dicembre 2016.