A Soccavo la sera del 1° maggio negozi illuminati per lanciare un segnale di speranza

#RiaccendiamoLaSperanza, a Soccavo venerdì 1° maggio tutti i commercianti illumineranno le vetrine e gli interni dei negozi per simulare una riapertura e lanciare un messaggio di speranza in tutta Italia.

#RiaccendiamoLaSperanza, è l’hashtag dell’iniziativa promossa da Raffaele Vestuto in collaborazione con il Gruppo Facebook ‘Quelli di Via Epomeo’. I commercianti di Soccavo in particolare in via Dell’Epomeo, la sera del 1° Maggio 2020, Festa dei Lavoratori, daranno vita ad una lodevole iniziativa.

Dalle ore 20.00 alle ore 20.30 tutte le attività di via dell’Epomeo e traverse limitrofe saranno illuminate sia all’interno che all’esterno. Un segnale di speranza in attesa della fine del lockdown con il via libera per la riapertura.

I commercianti uniti lanciano un segnale da Soccavo per tutta l’Italia, un messaggio importante e di rispetto per tutti quei lavoratori che in questo periodo di emergenza coronavirus dovranno affrontare con un grande sforzo la ripresa delle attività per scongiurare una crisi e per gli operatori sanitari che rischiano tutti i giorni in prima linea.

L’invito rivolto ai commercianti

“Si ricorda che non esistono autorizzazioni ministeriali per questo tipo di iniziativa, e che nel rispetto delle normative anti contagio è strettamente necessario che non ci siano assembramenti all’interno dei locali. Sicuri di una vostra partecipazione”.

#RiaccendiamoLaSperanza