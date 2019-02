A Soccavo arriva il Carnevale Epomeo con Lillo Land, sfilate e musica

A Soccavo arriva il Carnevale organizzato dal Centro Commerciale Epomeo. Una festa con musica, giochi e sfilate. Ecco il programma completo.

di Giuseppe Giorgio – Grande attesa per l’ormai consueto appuntamento con il Carnevale organizzato dal Centro Commerciale Epomeo. Una manifestazione in continua crescita che giunta per il 2019 alla sua terza edizione, da sabato 2 marzo dalle ore 16 alle 23 e domenica dalle ore 10 alle 14, porterà tra i partecipanti le emozioni di un evento capace di fare rivivere le grandi atmosfere di una delle feste più amate nel mondo.

Ad anticipare i temi del prossimo “Carnevale Epomeo” durante un’affollata conferenza stampa svoltasi nello storico salone del Gran Caffè Gambrinus, sono stati: l’organizzatore e presidente del Centro Commerciale Naturale Epomeo, Giovanni Adelfi, il vice sindaco di Napoli con delega alle attività produttive Enrico Panini, il presidente della IX Municipalità Lorenzo Giannalavigna, l’assessore Giovanni Peluso ed alcuni rappresentanti del gemellato comune di Saviano tra cui l’addetto stampa Nello Fontanella e l’assessore al Carnevale, Mariangela Notaro.

Ad emergere subito tra le anticipazioni sulle grandi attrazioni dell’evento, è senz’altro la presenza del cantante Andrea Sannino, un ospite più che atteso dai suoi ammiratori che riceverà pure il meritato riconoscimento “Carnevale Epomeo 3a edizione”.

Dopo i successi dell’estate scorsa, l’artista per la kermesse riserverà ai tantissimi partecipanti dei momenti di puro divertimento all’insegna della canzone e di quel romanticismo tutto napoletano. Ancora, per i più piccoli, è prevista anche la presenza di Lillo Land con il suo trenino e gli altri personaggi. Patrocinato e gemellato con il Carnevale Savianese che invierà la Street Band della Scuola Media, quest’anno la consolle è affidata al dj Stephan Vegas con Faith e Alessia.

Tra le altre gettonate presenze, anche quella del “CirCuba” che per i giorni 2 e 3 marzo, porterà nel quartiere di Soccavo le sue mirabolanti gesta rinnovando l’entusiasmo scuscitato a Roma dove ha realizzato 72 esibizioni da tutto esaurito.

Ancora tra gli ospiti in programma, con la direzione artistica di Franco Cutolo e la direzione tecnica di Salvatore Palermo, i bravi Mario Cavallini, il Crown Ballett, Marilù Armani ed il cabarettista Diego Macario. “Gemellato con la 41a edizione del Carnevale di Saviano – ha detto il presidente Adelfi- il Carnevale Epomeo continua a crescere di anno in anno offrendo sempre più alla nostra città la possibilità di recuperare le antiche identità perdute. Ringrazio quanti ci sono vicini attivamente e quanti mi hanno aiutato a trasformare una strada come via Epomeo in un’attrazione di cui tutti parlano.

Tra i nostri obiettivi, visto che nella zona vi sono tante vie alternative, c’è quello di trasformare Viale Epomeo in una grande isola pedonale. Ringrazio il Sindaco di Saviano, Carmine Sommese ed il Sindaco di Napoli De Magistris per il sostegno offerto ad una missione che ottiene sempre più consensi”. Felice dell’iniziativa anche il vice sindaco Panini che ha definito Adelfi come “il signore delle cose impossibili”.

“Mescolando insieme tradizione e modernità – ha detto il delegato del Comune di Napoli alle attività produttive- l’iniziativa del Carnevale Epomeo rappresenta sicuramente qualcosa di rilevante. Mettendo insieme la bellezza con la bravura il progetto del Centro Commerciale immaginato da Adelfi prenderà sempre più corpo”. A ribadire l’entusiasmo collettivo, infine, è stato anche l’assessore Peluso che ha assicurato di volere puntare “su qualcosa di sempre più importante”.