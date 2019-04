Eventi a Napoli: ecco i principali appuntamenti previsti per giovedì 25 aprile (tra i festeggiamenti per la Liberazione, mostre culturali e il Comicon).

Domani, giovedì 25 aprile, ricorre il 74mo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, che a Napoli è sempre stata vissuta in maniera speciale, essendo stata la prima città a liberarsi dal dominio nazista nel 1943.

Tante le iniziative in ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà, ma anche mostre culturali e altri appuntamenti molto attesi. Ecco quali sono i principali eventi a Napoli per giovedì 25 aprile, in una città che in questo lungo ponte è come al solito piena di turisti.

Maschio Angioino: “La Napoli Antifascista: il diritto di parlare, il dovere di rispondere”

Le celebrazioni per la Liberazione partiranno alle 10.15, quando, alla presenza del presidente della Camera, Roberto Fico, le autorità cittadine, il sindaco Luigi de Magistris e le massime autorità militari saranno al mausoleo di via Posillipo. Seguirà alle 11 in piazza Salvo D’Acquisto la deposizione delle corone di fiori in onore ai caduti. Da lì partirà poi un corteo che raggiungerà il Maschio Angioino, dove alle 11.30 si terrà un’iniziativa pubblica organizzata dal Comune di Napoli e dalla Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), intitolato La Napoli Antifascista: il diritto di parlare, il dovere di rispondere. In tale sede, artisti, intellettuali e personalità del mondo della cultura racconteranno il proprio senso del 25 aprile, con interventi musicali del duo Ebbanesis, Roberto Colella (La Maschera) e di Dario Sansone (Foja).

25 Aprile a Napoli, gli altri eventi: Canova, Caravaggio e il Comicon

Senza dimenticare altri imperdibili appuntamenti, come le mostre su Canova al Mann e su Caravaggio a Capodimonte, le Settimane di Musica d’Insieme a Villa Pignatelli e gli eventi di Edenlandia. Sarà infine una giornata da segnare in rosso anche per gli appassionati di fumetti, visto che prenderanno il via altri due attesissimi eventi: la XXI edizione del Comicon alla Mostra d’Oltremare (che andrà avanti fino a domenica 28 aprile) e la mostra su Hugo Pratt (“papà” di Corto Maltese) al Mann.