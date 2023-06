Eventi a Napoli nel weekend dal 23 al 25 giugno, tutti gli appuntamenti

Tutti gli eventi a Napoli nelle giornate di venerdì 23, sabato 24, domenica 25 giugno. Tra i principali appuntamenti spiccano varie mostre e il Pizza Village Napoli.

Venerdì 23, sabato 24, domenica 25 giugno sarà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere nel capoluogo campano. Da non dimenticare le sagre in Campania.

Pizza Village Napoli

Con l’apertura alle 18.00 dei cancelli della Mostra d’Oltremare di Napoli, il 16 giugno, ha preso vita l’undicesima edizione del Pizza Village Napoli, ideata e organizzata da Oramata Grandi Eventi. Le dieci serate della kermesse offriranno ai napoletani e turisti presenti in città, italiani e stranieri, la celebrazione dell’ambasciatrice della cucina partenopea, con 34 pizzerie e oltre 100 maestri pizzaioli, ma anche la promozione delle radici culturali dell’intera regione.

Pizza Village Napoli, che avrà come attori principali oltre 100 maestri pizzaioli distribuiti nelle 34 pizzerie presenti nel villaggio, occupa l’intera parte esterna degli spazi espositivi della Mostra d’Oltremare.

Al Museo Nazionale di Napoli (MANN) la mostra “Picasso e l’antico”

In una affollata conferenza stampa presso il Museo Archeologico di Napoli, sono stati presentati ben quarantatré lavori di Picasso, messi a confronto principalmente con le sculture Farnese e i dipinti da Pompei nella mostra “Picasso e l’antico”, che si potrà visitare dal 5 aprile al 27 agosto 2023.

Al MANN di Napoli la mostra evento “LUCIO DALLA. Il sogno di essere napoletano”

Lucio Dalla e Napoli, una grande passione d’amore che arriva da lontano. Inevitabile celebrarlo nel giorno del suo 80° compleanno con la grande mostra-evento ribattezzata per l’occasione “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” dedicata all’imprevedibile genio umano e musicale, che sarà realizzata fino al 25 giugno 2023 al MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 30 luglio la grande mostra internazionale “Van Gogh: the Immersive Experience”.

Van Gogh: The Immersive Experience è un’esperienza di arte digitale a 360 gradi, in cui il pubblico è invitato a partecipare a un viaggio nel mondo di Vincent Van Gogh: l’arte digitale si combina con le informazioni didattiche e la realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva. Il cuore dell’esposizione è una stanza in cui 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

A Largo San Martino la mostra “The lobster empire” di Philip Colbert

È stata inaugurata “The Lobster Empire”, installazione di grandi sculture dell’artista Philip Colbert che per tre mesi, fino al 15 luglio, animeranno la storica piazza Largo San Martino a Napoli. La mostra è a cura di Catherine Loewe, organizzata da Bam Eventi D’Arte e promossa dal Comune di Napoli



Colbert è uno degli artisti più innovatori dello scenario contemporaneo ed ha avuto un seguito globale con il suo personaggio con l’aspetto di un’aragosta simile ad un cartone animato, le sue sculture sono state recentemente installate all’aperto anche a Venezia e a Roma in Via Veneto.

Gli Spagnoli a Napoli Il Rinascimento meridionale, al Museo di Capodimonte

Lunedì 13 marzo 2023 è stata inaugurata

al Museo e Real Bosco di Capodimonte la mostra Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (13 marzo – 25 giugno 2023, sala Causa) a cura del prof. Riccardo Naldi, docente di Storia dell’arte moderna all’Università L’Orientale di Napoli e del prof. Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il progetto espositivo è stato realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado, dove una prima versione della mostra è stata inaugurata, ottenendo un notevole successo di critica e di pubblico, il 18 ottobre 2022 con il titolo Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles al comienzos del Cinquecento.

Artemisia Gentileschi: la mostra al Museo Diocesano nel Complesso Monumentale Donnaregina

Prima mostra monografica dedicata all’attività e alla carriera di una rara figura di donna pittrice con capolavori mai esposti a Napoli.

La mostra racconterà l’intero percorso di vita della straordinaria artista, dai primi passi a Roma sino alla maturità tra Firenze, Roma, Venezia, Londra e la Napoli del Secolo d’oro.

MOSTRA

Complesso Monumentale Donnaregina

29 aprile – 3 luglio 2023

Degas – Il ritorno a Napoli, mostra prolungata fino al 25 giugno

La mostra ‘Degas – Il ritorno a Napoli’, unica nel suo genere con oltre 100 opere esposte, è stata prolungata fino al 25 giugno.

Biglietti da € 11,50

LUOGO: Complesso Monumentale San Domenico Maggiore

INDIRIZZO: Vico San Domenico Maggiore 18

ORARI: Da lunedì a venerdì 9:30 – 19:30. Sabato, domenica e festivi 9:30 – 20:30. Ultimo ingresso consentito 30 min. prima della chiusura

Al via Giugno Giovani, il programma degli eventi

Parte ufficialmente Giugno Giovani 2023. Dal 1° giugno ai primi giorni di luglio 2023 l’arte, nelle sue diverse sfaccettature, prenderà forma in ogni angolo della città. Napoli diventerà scenario della vivacità espressiva dei giovani napoletani. Un progetto che ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le Municipalità senza il cui apporto non sarebbe stato possibile realizzare il calendario della rassegna.