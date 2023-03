Eventi a Napoli nel weekend dal 24 al 26 marzo: tutti gli appuntamenti

Tutti gli eventi a Napoli di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo, tra i principali appuntamenti spiccano varie mostre.

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo sarà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere nel capoluogo campano.

La mostra IABO 20th al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli

Il 27 gennaio, alle ore 19.00, presso il PAN Palazzo delle Arti di Napoli, inaugurerà la mostra IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023. Street art/Dipinti/Installazioni/Video, promossa da DADART e dalla Fondazione Silvia Ruotolo onlus, a cura di Annalisa Ferraro, in collaborazione con INWARD, con il patrocinio del Comune di Napoli e il supporto di EAV.

La mostra nasce dal desiderio e dall’esigenza di IABO di raccogliere all’interno di un unico spazio espositivo la storia dei suoi ultimi 20 anni di attività, operando una sintesi complessa, in grado di mettere in luce, in modo chiaro ed esaustivo, ricerche, tappe salienti e traguardi che hanno segnato il suo percorso artistico, senza tralasciare, invece evocandole, quelle esperienze che, prima del 2003 e nel corso degli anni successivi, hanno contribuito a rafforzare la sua potenza espressiva e le sue doti comunicative.

IABO 20th è una mostra monumentale, non solo per l’imponenza e l’importanza del luogo che la ospita, ma per il coraggio che l’artista ha dimostrato nell’ideare, sviluppare e portare a compimento un progetto espositivo ambizioso, senza il timore di utilizzare le parole giuste, “mostra antologica”, e di sperimentare all’interno di un palazzo storico, di osare in un contesto istituzionale, di invadere lo spazio per trasformarlo “in verticale e in orizzontale”. (prorogata fino al 9 aprile).

Giornate FAI di Primavera 2023, appuntamenti a Napoli e in Campania

In 400 città di 20 regioni oltre 750 luoghi di solito non accessibili al pubblico – tra cui ambasciate, tribunali, osservatori astronomici, ville, giardini, carceri, fabbriche, aziende agricole – apriranno le loro porte e mostreranno i loro tesori nascosti in occasione della 31° edizione della Giornate FAI di Primavera, importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, in programma sabato 25 e domenica 26 marzo.

Anche in questa 31ª edizione, – presentata al ministero della Cultura – la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia. L’elenco completo di tutti luoghi in Campania.

La Fiera del Baratto e dell’Usato alla Mostra d’Oltremare

All’interno della Mostra d’Oltremare di Napoli ritorna la Fiera del baratto e dell’usato sabato 25 e domenica 26 marzo per la 51esima edizione.

ORARI BIGLIETTERIA:

Sabato 25 e Domenica 26: 10.00 – 20.00

INFO & CONTATTI

Il costo del biglietto è di € 5,00 presso le biglietterie della Mostra d’Oltremare.

Per i ragazzi Under 12 e gli adulti over 70 l’ingresso è GRATUITO.

Sarà possibile acquistare il ticket d’ingresso anche ONLINE sul sito di Webtic

Arriva a Napoli la mostra Van Gogh: The Immersive Experience

La grande mostra internazionale “Van Gogh: The Immersive Experience” fa tappa a Napoli dal 2 gennaio al 30 aprile, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di recenti e importanti restauri, nel cuore del centro storico della città. La mostra multimediale, rinnovata secondo i più attuali aggiornamenti tecnologici nel campo delle mostre immersive, festeggia i 170 anni dalla nascita del geniale artista.

Il cuore dell’esposizione è una stanza in cui 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

A Mugnano la pista di pattinaggio sul ghiaccio

La Pro Loco Mugnano torna con la II edizione di “Mugnano sul ghiaccio“. Venerdì 21 ottobre, alle ore 17:30, all’interno del Centro Commerciale, sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista, 300 mq di puro divertimento, resterà aperta per ben 6 mesi, fino al 16 aprile 2023, come riporta la Pro Loco.

AstraDoc, riparte a Napoli la rassegna di documentari: primi film e ospiti

Il regista Matteo Parisini ospite a Napoli. L’occasione è la serata che apre la seconda parte di AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale, rassegna di documentari curata da Arci Movie nel cinema Astra di Napoli. Parisini arriva in città per la proiezione, in anteprima napoletana, del film “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri” presentato alla Festa del Cinema di Roma. Appuntamento per venerdì 24 marzo alle 20.30 nella sala di via Mezzocannone, alla presenza anche di Gianluca Riccio, storico dell’arte e curatore di arte contemporanea.

Al MANN di Napoli la mostra evento “LUCIO DALLA. Il sogno di essere napoletano”

Lucio Dalla e Napoli, una grande passione d’amore che arriva da lontano. Inevitabile celebrarlo nel giorno del suo 80° compleanno con la grande mostra-evento ribattezzata per l’occasione “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” dedicata all’imprevedibile genio umano e musicale, che sarà realizzata fino al 25 giugno 2023 al MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

All’Edenlandia si gioca tra truccabimbi e attività gratuite

Edenlandia, casa del divertimento cittadino, per tutti i prossimi weekend accompagnerà fino a Pasqua il suo pubblico snocciolando tante attività gratuite, dai laboratori a tema al “truccabimbi”, fino all’ormai tradizionale caccia alle uova.

A Palazzo Reale di Napoli in mostra le opere di Caravaggio

È stata inaugurata la mostra Dialoghi intorno a Caravaggio (16 marzo – 9 maggio 2023), allestita nella Galleria del Genovese al Palazzo Reale di Napoli.

La mostra, è stata curata dai direttori dei due musei citati, Mario Epifani e Sylvain Bellenger, ed espone 15 opere negli storici ambienti di collegamento tra il Palazzo e il Teatro di San Carlo, con due importanti novità qui di seguito specificate.

16 marzo–9 maggio 2023

a cura di Mario Epifani e Sylvain Bellenger

Galleria del Genovese

Orario: 9.00-20.00

(ultimo ingresso ore 19.00, chiuso il mercoledì)

Ingresso: incluso nel biglietto dell’Appartamento Storico

intero euro 10,00 /ridotto euro 2,00

A Capodimonte (Sala Causa) la mostra: Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale

La mostra Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (13 marzo – 25 giugno 2023, Sala Causa). L’esposizione è finanziata dalla Regione Campania grazie al progetto POC Capodimonte e gode del patrocinio del Comune di Napoli.

VISITE GUIDATE

a cura dei Servizi Educativi del Museo “Le Nuvole”

Quando: ogni domenica ore 12 (tranne la prima del mese ad ingresso gratuito) nei giorni

26 marzo 2023

9 (Pasqua), 16, 23 e 30 aprile 2023

Lunedì 1 maggio 2023 (Festa dei Lavoratori)

14, 21, 28 maggio 2023

11 e 18 giugno 2023

Quanti: max 25 persone

Durata: 1 ora

Costo visita: 7 euro + il biglietto di ingresso al sito (15 euro prezzo intero, gratuito per gli under 18 e 2 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni)

La visita è gratuita per i bambini sotto gli 8 anni

Prenotazioni al seguente link https://www.coopculture.it/it/poi/museo-e-real-boscodi-capodimonte/

Vesuvio Race al via nel Golfo di Napoli

Al via la Vesuvio Race 2023, regata d’altura promossa dal Circolo Nautico Torre Annunziata, in programma alle 12:00 di sabato 25 Marzo. Un percorso di 70 miglia nautiche che abbraccia le Isole di Procida, Ischia e Capri, con partenza nello specchio d’acqua antistante tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata e arrivo nelle acque antistanti l’incantevole porto di Marina di Stabia, tra i principali partner organizzativi e base logistica della manifestazione.

Il programma sportivo.

Un weekend a Città della Scienza tra rinascite, colori e profumi

Città della Scienza vi aspetta, il 25 e il 26 marzo, per scoprire di più sulla stagione del risveglio, dei fiori e della rinascita. Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, “Spazio al Futuro”, “Aquae. Il Futuro è nell’Oceano”.

Il programma a Città della Scienza!

Trianon Viviani, il ritorno di “Adagio Napoletano”

“Adagio Napoletano” torna in scena al Trianon Viviani. Sabato 25 marzo, alle 21, e, in replica, domenica 26 marzo, alle 18, il teatro della Canzone napoletana ospita il riallestimento della sua produzione di punta: il musical, dal ricco cast di attori, cantanti, danzatori e musicisti, diretto da Bruno Garofalo.

A Napoli ‘Space Art Selfie Museum’ al Complesso di San Domenico Maggiore

Space Art: Dall’autoritratto…al Selfie, è questo il claim della mostra che dal 24 Marzo al 30 Aprile 2023 porterà presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, tutte le emozioni legate all’evoluzione della fotografia nell’era moderna. Da Aristotele che scrutava il cammino della luce attraverso un foro, ai selfie in bagno. Quando si dice l’evoluzione della specie!

Il biglietto dà diritto ad una visita di circa due ore. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30 ed il sabato, la domenica e i festivi dalle 9.30 alle 21.30. Per visitare e scattare le foto delle tante installazioni realizzate, i visitatori potranno acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria del museo. Il costo del biglietto per gli adulti è di 13 euro. Ridotto studenti 11 euro, under 18, 9 euro mentre per i bambini al di sotto dei 5 anni l’ ingresso è gratuito. Sconti e prezzi speciali per le comitive e le scuole.