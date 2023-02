Eventi a Napoli nel weekend dal 24 al 26 febbraio: tutti gli appuntamenti

Tutti gli eventi a Napoli di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio tra i principali appuntamenti spiccano varie mostre.

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio sarà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere. Da non dimenticare l’appuntamento con le sagre e le feste di Carnevale in Campania.

Al Mann la mostra su Massimo Troisi

La mostra “Il postino dietro le quinte. I volti di Massimo Troisi” al MANN tra gli eventi da non perdere. La mostra sarà visitabile fino al 13 marzo 2023.

Sogno o Son Desto, Massimo Ranieri al Teatro Diana

Massimo Ranieri si esibirà al Teatro Diana con lo spettacolo ‘Sono o Son Desto’ nei giorni 24, 25 e 26 febbraio. Lo spettacolo del 26 febbraio è previsto per le ore 18.00.

La mostra IABO 20th al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli

Il 27 gennaio, alle ore 19.00, presso il PAN Palazzo delle Arti di Napoli, inaugurerà la mostra IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023. Street art/Dipinti/Installazioni/Video, promossa da DADART e dalla Fondazione Silvia Ruotolo onlus, a cura di Annalisa Ferraro, in collaborazione con INWARD, con il patrocinio del Comune di Napoli e il supporto di EAV.

La mostra nasce dal desiderio e dall’esigenza di IABO di raccogliere all’interno di un unico spazio espositivo la storia dei suoi ultimi 20 anni di attività, operando una sintesi complessa, in grado di mettere in luce, in modo chiaro ed esaustivo, ricerche, tappe salienti e traguardi che hanno segnato il suo percorso artistico, senza tralasciare, invece evocandole, quelle esperienze che, prima del 2003 e nel corso degli anni successivi, hanno contribuito a rafforzare la sua potenza espressiva e le sue doti comunicative.

IABO 20th è una mostra monumentale, non solo per l’imponenza e l’importanza del luogo che la ospita, ma per il coraggio che l’artista ha dimostrato nell’ideare, sviluppare e portare a compimento un progetto espositivo ambizioso, senza il timore di utilizzare le parole giuste, “mostra antologica”, e di sperimentare all’interno di un palazzo storico, di osare in un contesto istituzionale, di invadere lo spazio per trasformarlo “in verticale e in orizzontale”.

Arriva a Napoli la mostra Van Gogh: The Immersive Experience

La grande mostra internazionale “Van Gogh: The Immersive Experience” fa tappa a Napoli dal 2 gennaio al 30 aprile, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di recenti e importanti restauri, nel cuore del centro storico della città. La mostra multimediale, rinnovata secondo i più attuali aggiornamenti tecnologici nel campo delle mostre immersive, festeggia i 170 anni dalla nascita del geniale artista.

Il cuore dell’esposizione è una stanza in cui 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

L’Ipogeo dei Cristallini a Napoli apre al pubblico

Una magnifica testimonianza della Neapolis greca nel Rione Sanità: l’Ipogeo dei Cristallini, che si trova a undici metri sotto il manto stradale, nel sottosuolo di un palazzo privato, riapre al pubblico a partire dal 1 luglio. Un antico sepolcreto databile al quarto secolo a.C. con rarissime pitture parietali che conservano i colori originari.

Bonelli Story a Napoli, un mare di storie a fumetti

Tra gli eventi da non perdere, “Bonelli Story, guardando Procida, un mare di storie a fumetti” con trecento opere esposte per celebrare gli 80 anni di Sergio Bonelli Editore (Bonelli Story arriva a Napoli, la mostra dall’8 dicembre a Città della Scienza).

Da Tex a Dylan Dog, passando per Zagor e Dragonero: una spettacolare esperienza ricca di oggetti rari e curiosità sulle serie che hanno fatto la storia del fumetto italiano. In più c’è una sezione speciale dedicata all’albo de “Il Commissario Ricciardi a Fumetti”.

A Mugnano la pista di pattinaggio sul ghiaccio

La Pro Loco Mugnano torna con la II edizione di “Mugnano sul ghiaccio“. Venerdì 21 ottobre, alle ore 17:30, all’interno del Centro Commerciale, sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista, 300 mq di puro divertimento, resterà aperta per ben 6 mesi, fino al 16 aprile 2023, come riporta la Pro Loco.

A Città della Scienza “Ma dove vivono i cartoni”, la scienza raccontata con le favole!

“La Scienza delle Favole” approda nel museo magico e scientifico di Città della Scienza! Luogo ideale dedicato ai bambini, alla loro crescita culturale, dove scoprire, inventare, fare domande e trovare risposte.

Cosa accadrà durante questa visita così speciale?

Grazie a favole e filastrocche i piccoli visitatori scopriranno fenomeni meravigliosi, frutto della fantasia o della realtà: dove quelli reali saranno ancora più affascinanti!

Il programma completo degli eventi a Città della Scienza!

AstraDoc, riparte a Napoli la rassegna di documentari: primi film e ospiti

Riparte a Napoli “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale“, rassegna di documentari curata dall’associazione Arci Movie in sinergia con l’Università di Napoli Federico II, Coinor e Parallelo 41 produzioni, con il patrocinio del Comune di Napoli.

La XIII edizione di “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” sarà divisa in due parti, la prima dal 27 gennaio al 17 marzo e la seconda dal 24 marzo al 12 maggio 2023.