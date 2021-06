Eventi Napoli 26-27 giugno, verso la normalità: la bellezza di spettacoli e mostre

Eventi di sabato 26 e domenica 27 giugno a Napoli: sono davvero tanti gli spettacoli e le mostre aperte in più zone del capoluogo partenopeo.

Il fine settimana di sabato 26 e domenica 27 giugno sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere, tra cui spiccano spettacoli e mostre.

Palazzo Reale Summer Fest: fine settimana con La Municipal e il duo Dalia-De Lorenzo

Proseguono gli eventi del Palazzo Reale Summer Fest, il primo festival culturale realizzato all’interno del Giardino Romantico. Sabato 26 giugno sarà la volta della musica: sul palco del Palazzo Reale Summer Fest si esibirà il duo indie pop italiano La Municipal con il suo “Per resistere al tuo fianco tour”.

Domenica 27 giugno, serata all’insegna del divertimento e delle risate durante cui si esibiranno il pianista e compositore Ivan Dalia e il tenore e attore Luca De Lorenzo nel loro spettacolo “A ciascuno il duo”.

Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista

Fino al prossimo 13 settembre, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ospita la mostra che rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello.

Il ricco e prezioso percorso di visita offre al pubblico le novità emerse dalla campagna di indagini diagnostiche condotte nel Museo stesso, grazie a importanti collaborazioni istituzionali che permetteranno un approccio originale sia alle opere d’arte, sia al lavoro della bottega dell’artista e a quelle dei suoi seguaci, mettendo in luce il complesso lavoro che sta dietro la creazione di originali, multipli, copie, derivazioni. A Capodimonte, tra le altre, sono conservate L’Eterno e la Vergine, due frammenti della Pala di San Nicola da Tolentino (1500-1501, prima opera nota del diciassettenne Raffaello), il Ritratto di Alessandro Farnese (1511, ritraente il giovane cardinale che tanti anni dopo diventerà il potente papa Paolo III), il Mosé e il roveto ardente (1514), la Madonna del Divino Amore (datata 1516-18, dipinto tra i più ammirati dell’artista nel corso del Cinquecento, poi caduto nell’oblìo e recuperato solo recentemente, anche grazie alle indagini scientifiche e al restauro).

Troisi Poeta Massimo: una splendida mostra a Castel dell’Ovo

Un meraviglioso percorso tra fotografie private, immagini d’archivio, locandine, filmati e carteggi personali inediti che condurranno il pubblico nell’animo umano di Massimo Troisi. L’esposizione (a Castel dell’Ovo fino al 25 luglio) racconta le tappe salienti della carriera dell’artista, dall’infanzia a San Giorgio a Cremano alla passione per il teatro, fino alla popolarità improvvisa con il gruppo La Smorfia e alla carriera cinematografica da regista e attore.

Osservatorio Astronomico di Capodimonte: Stelle di Re

Nel Salone delle Colonne dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte arriva Stelle di Re, una mostra iconografica sullo sviluppo dell’astronomia a Napoli durante il regno dei Borbone. La mostra (in esposizione fino al 22 luglio) evidenzia i ruoli svolti dalla dinastia Borbone, protettrice delle scienze, e da Piazzi, promotore degli studi astronomici nei regni di Napoli e Sicilia sin dagli ultimi decenni del Settecento, presentando i successi scientifici ottenuti dagli astronomi di Capodimonte nella prima metà dell’800.

L’iniziativa rientra tra le attività del Campania Teatro festival 2021. Ingresso solo prenotazione e nel rispetto delle normative per l’emergenza sanitaria. Per prenotare: https://stelle-di-re.eventbrite.it

Pan: in mostra la vita di Frida Kahlo

Grande interesse al Pan – Palazzo delle Arti di Napoli per la mostra dedicata all’artista messicana Frida Kahlo, in esposizione fino al prossimo 29 agosto.

Un’esistenza caratterizzata da una difficile condizione fisica e al tempo stesso dalla forte capacità di reazione e resilienza di fronte alle avversità. Un percorso capace di indagare su tutte le fasi del corso esistenziale dell’artista: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino alla sua sfortunata morte.

I Gladiatori al MANN: la grande mostra che unisce archeologia e tecnologia

Una significativa mostra nella grande Sala della Meridiana, che vuole coniugare l’archeologia e la tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, attraverso un progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere con un condiviso percorso di conoscenza. La mostra si potrà visitare fino al 6 gennaio 2022.

Il cuore pulsante dell’allestimento di tale mostra è senza dubbio rappresentato dai ben 160 reperti che, sistemati nel Salone della Meridiana, sono il risultato di suggestivi tasselli per un lungo e affascinante viaggio di ricerca suddiviso in sei sezioni.

Prossimamente a Napoli: “Teatrando sotto le Stelle”: spettacoli, musica e risate nella Ex Base Nato Bagnoli

Teatrando sotto le Stelle, la rassegna teatrale e musicale in programma dal 2 luglio al 11 settembre nella ex Base Nato Bagnoli, avrà come protagonisti numerosi artisti del panorama partenopeo. Tra gli spettacoli presenti nell’ampio cartellone, anche “Mpriesteme a mugliereta” di Fabio Brescia, “Cabaret ai tempi di Facebook” degli Arteteca, “Che coppia noi tre!” con Biagio Izzo, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni e “Peppy Night Summer Tour” di Peppe Iodice, senza dimenticare i concerti di Peppino Di Capri e Sal Da Vinci.