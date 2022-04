Eventi a Napoli per la Pasquetta: si fa festa ad Edenlandia

Eventi a Napoli in programma per lunedì 18 aprile (giorno di Pasquetta): spiccano gli appuntamenti gratuiti ad Edenlandia e numerose mostre (come quella dedicata ad Andy Warhol al Pan).

Anche la giornata di lunedì 18 aprile, ovvero Pasquetta, sarà piena di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Edenlandia: tanti eventi gratuiti anche nel giorno di Pasquetta

Edenlandia propone un programma ricco di eventi gratuiti per il mese di aprile insieme ai personaggi più amati di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, ai giocolieri, al mago, alle face artist, ai laboratori e alla grande caccia alle uova. Anche il giorno di Pasquetta, con un colpo di bacchetta magica e la più classica formula “abracadabra”, i bambini potranno partecipare alla scuola di magia, dove verranno svelati i trucchi ed insegnato a muovere i primi passi nel mondo dell’illusionismo (12:30,15:00, 17:00).

Arenile di Bagnoli: Brunch di Pasquetta tra street food e musica no stop

L’Arenile di Bagnoli inaugura, in occasione della Pasquetta, il primo brunch della stagione. Lunedì 18 aprile, appuntamento con 12 ore di musica no stop, 2 aree musicali, street food e vari punti ristoro, arte, animazione, baby parking, Toro Meccanico e tante altre sorprese. Special Guest della giornata Marc Maya from El Row.

Museo PAN, “Andy is back”: una mostra dedicata ad Andy Warhol

Al Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 31 luglio, è aperta la mostra Andy is back, prodotta da Navigare srl e curata da Edoardo Falcioni per Art Motors con il patrocinio del Comune di Napoli, che propone un’esposizione ricca di oltre 130 tra disegni, oggetti autografati, serigrafie, fotografie, provenienti da collezioni private, oltre alla ricostruzione della celebre Silver Factory newyorkese. L’esposizione ricreerà le atmosfere degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80, tracciando la storia delle intuizioni e dei progetti dell’artista, anticipatore di importanti fenomeni culturali e artistici e di cui, 35 anni dopo la sua morte, è ancora forte l’eco.

Palazzo Reale: ecco la mostra per i 50 anni di Medici Senza Frontiere

Da 50 anni le équipe di Medici Senza Frontiere (MSF) e i fotografi Magnum si incontrano sulla linea del fronte, nelle calamità naturali e nelle emergenze umanitarie, raccontandole con la parola e la fotografia, seguendo sempre gli stessi principi di etica e indipendenza. In occasione del cinquantesimo anniversario di MSF, la mostra fotografica “GUARDARE OLTRE – MSF & MAGNUM: 50 anni sul campo, tra azione e testimonianza” ripercorre questi 5 decenni di collaborazioni in cui MSF e Magnum sono stati testimoni diretti e amplificatori per l’opinione pubblica internazionale di crisi lontane dai riflettori dei media.

Museo di Capodimonte: ecco la mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”

La nuova mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”, curata da Stefano Causa e Patrizia Piscitello si potrà visitare fino al 7 gennaio 2023.

Come sottolineato dal direttore Sylvain Bellenger, le 200 opere in esposizione sono tutte provenienti dalle collezioni permanenti del museo e pertanto non ci sono stati prestiti esterni. Questa mostra, realizzata in collaborazione con le associazioni Amici di Capodimonte Ets e American Friends of Capodimonte, si propone di rilanciare quel significativo dibattito presentando un’altra lettura del ‘600 napoletano, diventato per amatori e storici il secolo di Caravaggio, ma non solo visto che è pervaso dal genio artistico di molti altri suoi prestigiosi pittori contemporanei.

Palazzo Fondi: ecco la mostra multimediale “Van Gogh e la Stanza segreta”

Altro appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte. In mostra a Palazzo Fondi, fino al 26 giugno, oltre 900 capolavori in formato digitale di Vincent Van Gogh e non solo. L’esposizione in formato digitale presenta anche un’opera originale dell’artista olandese insieme ad altre 11, anch’esse originali e provenienti da collezioni private, di altri celebri artisti attivi nei decenni tra il periodo impressionista e la Belle Époque: Bernard, Cézanne, Cormon, Gauguin, Mauve, Monticelli, Toulouse-Lautrec.