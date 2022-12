Eventi a Napoli nel weekend dal 2 al 4 dicembre: il Christmas Village apre alla Mostra d’Oltremare

Gli eventi a Napoli di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 dicembre: tra i principali appuntamenti spiccano varie mostre. Il Christmas Village apre le sue porte alla Mostra d’Oltremare.

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 dicembre sarà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere. Da non dimenticare tutte le sagre che avranno luogo in Campania e l’apertura dei mercatini di Natale.

Aperture serali con ingresso a 2 euro al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Tra gli eventi a Napoli, tornano le aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. A partire da venerdì 21 ottobre 2022 fino al 17 dicembre 2022, sarà possibile visitare le collezioni e le mostre in corso al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Il biglietto si potrà acquistare presso la biglietteria del museo.

Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni

E’ partito anche il calendario degli eventi della Napoli Sacra a cura di Gabbianella Club Events. Il progetto “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli sta riscuotendo grande successo tra cittadini e turisti. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Città della Scienza, Una giornata da Nobel: laboratori sulle ricerche del passato

Sabato 3 e domenica 4 dicembre a Città della Scienza per rivivere alcune delle ricerche più intriganti dei Nobel del passato – Tutto il programma.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, “Spazio al Futuro” e “Aquae. Il Futuro è nell’Oceano”.

“In vitro humanitas”, la mostra al Museo della Cappella Sansevero

Due sculture in vetro di Mauro Bonaventura in dialogo con le celebri Macchine anatomiche del principe di Sansevero: è “In vitro humanitas”, mostra visitabile al Museo Cappella Sansevero, gioiello barocco ideato dal principe Raimondo di Sangro. Nella cavea sotterranea l’artista veneziano espone, per la prima volta a Napoli, le installazioni dei suoi corpi vitrei: “Homo erectus””, complessa scultura in vetro policromo, e “Flying”, figura sospesa che ricorda il Tuffatore di Paestum (V sec.a.C.).

La mostra è visitabile fino al 16 gennaio 2023.

“Affabulazione”, eventi e rassegne in tutta Napoli

Nell’ambito di “Affabulazione”, progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, eventi a Napoli e rassegne in tutta la città.

“David Bowie. The passenger by Andrew Kent” al PAN di Napoli

La mostra si avvale di opere di collezionisti privati e ricostruzioni ambientali, dischi, poster, abiti, riviste e libri, e ben 32 memorabilia tra i quali microfono e chitarra del cantante.

La mostra è aperta tutti i giorni con i seguenti orari:

– dal lunedì al venerdì, dalle h 09.30 alle h 19.30 (ultimo ingresso alle ore 19.00)

– sabato, domenica e festivi dalle h 09.30 alle 20.30 (ultimo ingresso alle ore 20.00).

PREZZI

– € 12,00 biglietto intero (weekend e festivi)

– € 10,00 biglietto intero (feriali)

– € 8,00 biglietto ridotto (solo in biglietteria, tutti i giorni. Giovani fino a 14 anni, over 65, convenzioni, universitari, disabili e accompagnatori, gruppi min. 10 px)

– € 14,00 biglietto open (include ingresso salta la fila e un poster a tiratura limitata)

– € 4,00 scuole

– Gratuito bambini fino a 8 anni

La Chiesa del Carminiello a Toledo a Napoli riapre con una mostra

Riapre la Chiesa del Carminiello a Toledo a Napoli. Tra gli elementi architettonici più suggestivi della città di Napoli, la Chiesa, dopo essere rimasta chiusa per alcuni anni, riapre con una mostra a partire dal 2 settembre.

A Castel dell’Ovo ‘Tutankhamon – Viaggio verso l’eternità’

Prosegue fino all’8 gennaio 2023 la mostra dedicata al più noto faraone dell’antichità. La suggestiva location del Castel dell’Ovo di Napoli ospita l’esposizione “Tutankhamon – Viaggio verso l’eternità” nel centenario della scoperta della faraonica sepoltura, che tante preziose informazioni ha fornito sulla conoscenza degli usi e costumi dell’antico popolo egizio.

In mostra il visitatore può ammirare le dettagliate riproduzioni di oggetti del corredo funerario del faraone, tra cui il trono d’oro, le statue del Ka, la maschera d’oro, il sarcofago d’oro.

L’Ipogeo dei Cristallini a Napoli apre al pubblico

Una magnifica testimonianza della Neapolis greca nel Rione Sanità: l’Ipogeo dei Cristallini, che si trova a undici metri sotto il manto stradale, nel sottosuolo di un palazzo privato, riapre al pubblico a partire dal 1 luglio. Un antico sepolcreto databile al quarto secolo a.C. con rarissime pitture parietali che conservano i colori originari.

A Capodimonte “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”

Tra gli eventi a Napoli da non perdere, al Museo di Capodimonte la nuova mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”, curata da Stefano Causa e Patrizia Piscitello, visitabile dal 31 marzo 2022 al 7 gennaio 2023.

Le 200 opere in esposizione sono tutte provenienti dalle collezioni permanenti del museo e pertanto non ci sono stati prestiti esterni.

Natale all’Edenlandia con la pista al coperto di ghiaccio e tanti eventi gratuiti

Da venerdì 18 novembre all’Edenlandia sarà già Natale con la pista di ghiaccio, le casette golose, l’intrattenimento, la magia e tante novità tutte da scoprire, firmate “Sweet Christmas”.

Dalle ore 15:30, l’incanto dell’inverno fa capolino all’interno del PalaEden e così grandi e piccini (dal 26 a 48 di piede) potranno provare la pista di pattinaggio più grande della città.

Di seguito gli orari del Parco:

lunedì- venerdì 15.30-21.30,

sabato, domenica e festivi 10.00-00.00

A Mugnano arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio

La Pro Loco Mugnano torna con la II edizione di “Mugnano sul ghiaccio“. Venerdì 21 ottobre, alle ore 17:30, all’interno del Centro Commerciale, sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista, 300 mq di puro divertimento, resterà aperta per ben 6 mesi, fino al 16 aprile 2023, come riporta la Pro Loco.

Ciclabile umana a Napoli, il Flash Mob per una mobilità sostenibile Napoli sfida Milano per il primato di ciclabile umana più lunga mai realizzata in Italia: dopo la prima iniziativa a Milano di due settimane fa, si replica a Napoli il prossimo sabato 3 dicembre. I ciclo attivisti napoletani, esasperati delle condizioni indecenti di chi si muove in bici in città, protestano contro questo degrado realizzando la loro ciclabile umana – a protezione della bike lane presente in Corso Umberto I, lungo il cosiddetto Rettifilo. L’appuntamento è fissato per le ore 8 di sabato 3 dicembre in Galleria Principe di Napoli, presso la Bicycle House, punto di riferimento dei ciclisti urbani a Napoli. L’evento sta raccogliendo centinaia di adesioni.