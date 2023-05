Eventi a Napoli nel weekend dal 12 al 14 maggio, tutti gli appuntamenti

Tutti gli eventi a Napoli nelle giornate di venerdì 12, sabato 13, domenica 14 maggio. Tra i principali appuntamenti spiccano varie mostre.

Venerdì 12, sabato 13, domenica 14 maggio sarà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere nel capoluogo campano. Da non dimenticare le sagre in Campania.

Al Museo Nazionale di Napoli (MANN) la mostra “Picasso e l’antico”

In una affollata conferenza stampa presso il Museo Archeologico di Napoli, sono stati presentati ben quarantatré lavori di Picasso, messi a confronto principalmente con le sculture Farnese e i dipinti da Pompei nella mostra “Picasso e l’antico”, che si potrà visitare dal 5 aprile al 27 agosto 2023.

Al MANN di Napoli la mostra evento “LUCIO DALLA. Il sogno di essere napoletano”

Lucio Dalla e Napoli, una grande passione d’amore che arriva da lontano. Inevitabile celebrarlo nel giorno del suo 80° compleanno con la grande mostra-evento ribattezzata per l’occasione “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” dedicata all’imprevedibile genio umano e musicale, che sarà realizzata fino al 25 giugno 2023 al MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Maggio dei Monumenti, 80 eventi a Napoli per la XXIX edizione

Scoprire la città nella sua vertiginosa dimensione aerea: è “Napoli in vetta” il titolo della XXIX edizione del Maggio dei Monumenti, che quest’anno si svolgerà dal 12 maggio al 4 giugno. Promossa dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana, la manifestazione proporrà un calendario di oltre 80 eventi ad ingresso gratuito.

Il tema al centro del Maggio dei Monumenti 2023 troverà una pluralità di declinazioni con itinerari storico-artistici, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, concerti, film, reading e iniziative speciali.

Il programma

Maradona, il Genio Ribelle: la mostra a Pompei per raccontare il campione argentino

Foto, cimeli e testimonianze dei sette anni di magie calcistiche (e non solo) del Pibe de oro all’ombra del Vesuvio saranno al centro della mostra “Maradona, il genio ribelle” in programma a Pompei, dal 1° aprile al 9 giugno 2023 presso il Museo Temporaneo di Palazzo De Fusco, in piazza Bartolo Longo. Ingresso gratuito.

Alla Reggia di Caserta torna il treno storico

Torna anche sabato 13 maggio l’appuntamento con il Reggia Express, il treno storico con cui è possibile raggiungere Caserta e la sua Reggia, cui sarà possibile accedere con un biglietto a prezzo speciale, partendo dalla stazione di Napoli Centrale. L’iniziativa è promossa da ACaMIR (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti) in collaborazione con Fondazione FS.

Dopo il primo viaggio di domenica scorsa, il Reggia Express tornerà in altre nove occasioni (13 maggio, 10 e 24 giugno, 22 luglio, 2, 16 e 30 settembre, 28 ottobre e 25 novembre).

Leguminosa torna a Napoli con la sua quarta edizione e avrà luogo nel Maschio Angioino.

Tutto è pronto per il ritorno di Leguminosa, l’evento che si terrà al Maschio Angioino venerdì 12 e sabato 13 maggio. Dopo una pausa legata alla pandemia da Covid-19, come riportato dal sito SlowFood, la manifestazione si ripresenta a cittadini e turisti con la sua quarta edizione.

La manifestazione con protagonisti i legumi e la loro storia si svolgerà, prosegue SlowFood, intorno a due temi fondamentali: la rigenerazione del cibo e la transizione proteica. Con ingresso libero, senza necessità di acquistare il biglietto, la manifestazione torna con un imperdibile evento. Pronti a scoprire tutte le caratteristiche dei legumi?

Città della Scienza, appuntamenti da non perdere sabato 13 e domenica 14 maggio

Città della Scienza ti aspetta questo weekend con un programma speciale tra scienza e divertimento! Ritorna l’edizione Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di attività ed eventi family-friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO

Il 13 maggio torna #CuorediNapoli

#CuorediNapoli torna per la sua VI edizione a Napoli nel quartiere di Montesanto sabato 13 maggio 2023. L’intera comunità sarà coinvolta attivamente nella manifestazione e le strade del quartiere accoglieranno esibizioni musicali, a cappella e installazioni artistiche interattive.

Per l’edizione di Montesanto, la collaborazione tra #CUOREDINAPOLI e l’azienda EAV – Ente Autonomo Volturno srl si è amplificata. Già consolidata dal 2019 con l’installazione dell’insegna luminosa e pulsante sulla stazione di Montesanto, per l’occasione dell’opera-evento del 13 maggio la facciata ospita anche due banner e una bandiera, dispositivi amplificatori del sentimento e i treni sono invasi dal segno #CUOREDINAPOLI con inviti all’opera-evento.

Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 30 luglio la grande mostra internazionale “Van Gogh: the Immersive Experience”.

Van Gogh: The Immersive Experience è un’esperienza di arte digitale a 360 gradi, in cui il pubblico è invitato a partecipare a un viaggio nel mondo di Vincent Van Gogh: l’arte digitale si combina con le informazioni didattiche e la realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva. Il cuore dell’esposizione è una stanza in cui 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

QUI PER I DETTAGLI

Eventi Maggio 2023 al Museo Filangieri di Napoli

Per il mese di Maggio, il Museo Filangieri offre un programma di eventi per accogliere adulti e bambini in nuove imperdibili esperienze all’insegna della cultura, del benessere e del divertimento.

Ecco gli appuntamenti

Domenica 14 Maggio: Caccia al tesoro

Sabato 20 Maggio: Yoga al Museo