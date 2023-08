Eventi a Napoli e in Campania da venerdì 25 a domenica 27 agosto

Dal 12 agosto a Caserta la mostra più grande d’Europa “Living Dinosaurs”. Un’emozionante e fantastica escursione tutta da vivere tra gli animali preistorici nei Giardini Maria Carolina in viale Giulio Douhet a 50 metri dalla Reggia di Caserta.

Sorrento Incontra 2023

Riprende in penisola “Sorrento Incontra 2023”, la bella manifestazione con Napoli protagonista nata per celebrare la straordinaria città e la sua millenaria cultura. Prodotta dalla “In Scena” e realizzata con il sostegno del sindaco di Sorrento, avv. Massimo Coppola e curata dal consigliere comunale Rossella Di Leva, la rassegna riparte il 24 agosto alle 20.30 nel Chiostro di San Francesco con Raffaello Converso e Franco Ponzo protagonisti dello spettacolo musicale e canoro “La canzone napoletana d’autore”.

Corto e a Capo – Premio Mario Puzo

Dal 22 al 27 agosto 2023 ritorna Corto e a Capo – Premio Mario Puzo il Festival del cinema delle aree interne. Per la sua IX Edizione il filo conduttore che condurrà la kermesse è Il Posto dei Sogni: Sguardi su un entroterra in grado di chiedere, ridere e sperare. Obiettivo del festival è quello di portare il cinema dove solitamente esso non è di casa e per questo si toccheranno diversi paesi delle provincie di Avellino e Benevento.

Gusto Italia ad Acciaroli

Gusto Italia, la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato fa tappa ad Acciaroli dal 23 al 27 agosto al Porto Turistico.

Prossimi eventi a Settembre 2023

Settembre al Borgo, direzione artistica Enzo Avitabile: la 51° edizione con Richard Galliano, Nicola Piovani, Trilok Gurtu, Ziya Azazi e molti altri. Dal 31 agosto al 3 settembre musica, arte, cultura e aggregazione a Casertavecchia. Ingresso gratuito.

Concerto Alex Britti ad Amalfi

Grande attesa per il concerto del cantautore romano, tra i maggiori chitarristi blues al mondo, in programma il prossimo 2 settembre 2023 alle ore 21.30 in Piazza Municipio ad Amalfi, inserito negli eventi del Capodanno Bizantino.