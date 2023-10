Eventi a Napoli e in Campania. Cosa fare nel weekend dal 19 al 22 ottobre

Da giovedì 19 a domenica 22 ottobre sarà un weekend ricco di eventi a Napoli e in Campania. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Eventi a Napoli e in Campania:

Sabato 21 al The Space Cinema Ritorno al Futuro Day

Un appuntamento unico e speciale, in cui rispolverare il walkman e accendere il flusso canalizzatore della DeLorean. Quando? Sabato 21 ottobre (orario spettacoli 18.00/21.00), il giorno che segna il ritorno sugli schermi dei The Space Cinema di tutta Italia di uno dei più amati cult movie mondiali: “Ritorno al Futuro”.

Docu-film “Zucchero – Sugar Fornaciari” al The Space Cinema

Una delle star della musica italiana, apprezzata a livello internazionale da decenni, arriva sul grande schermo con il docu-film “Zucchero – Sugar Fornaciari”. Dopo l’anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, gli spettatori potranno assistere, dal 23 al 25 ottobre, alla proiezione-evento del documentario.

Trianon Viviani

Al Trianon Viviani venerdì 20 ottobre, il trio vocale, risposta femminile al Volo, nato dall’idea di Antonello Cascone. Sabato 21 e domenica 22 ottobre, il ritorno del “Nero a metà”.

BabelebaB – Primo Festival Nazionale dei Cori Interculturali

A Napoli 11 cori e 400 coristi in arrivo da diverse città di Italia si uniranno al Coro Millecolori di Scampia in un grande evento inedito che si svolgerà tra sabato 14 e domenica 15 ottobre. In programma anche cori improvvisati in varie zone della città.

Alla Mostra d’Oltremare torna l’evento “Giochi di Zucca”, laboratori, area cooking, favole e giochi. Accesso gratuito per i bambini da 0 a 3 anni. In programma fino al 5 novembre prossimo nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d’Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà in città una ventata di allegria. Per tutti, nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche.

Balloon Museum – Mostra d’Oltremare di Napoli

Dal 22 settembre e fino all’8 dicembre 2023 la Mostra d’Oltremare ospiterà 175 eventi di Balloon Museum.

Balloon Museum è un format creato da un team curatoriale che progetta e allestisce mostre d’arte contemporanea con opere che hanno l’aria come elemento distintivo. Un viaggio tra installazioni fuori scala dalle forme inaspettate in cui l’interazione con lo spettatore è posta al centro dell’esperienza.

Love Museum a Palazzo Fondi

“Love Museum”, il museo dell’Amore Universale, arriva in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024. Giorni e orari di apertura.

Il format di successo internazionale “Love Museum” arriva finalmente in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli dal 16 settembre 2023 (anteprima stampa 15 settembre ore 11.30) al 7 gennaio 2024. “Love Museum” è il museo dell’Amore Universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’Arte. Un’esplosione di colori e di divertimento adatta a tutta la famiglia.

La Regina delle Zucche a Portici dal 29 settembre al 5 novembre 2023

A Portici in Villa Mascolo dal prossimo 29 settembre 2023, arriva l’evento “La Regina delle Zucche”. Per i visitatori grandi e piccini fino al 5 novembre prossimo nella rilassante atmosfera della bella Villa di Portici con Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà una ventata di allegria. Per tutti, nel nome del “ mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche.

Affabulazione, Espressioni della Napoli Policentrica”.

Più di 100 appuntamenti ad ‘ingresso gratuito’ di teatro, musica, danza e laboratori fino a fine novembre. Ecco il programma completo.

“Maggio del Pianoforte” – Villa Pignatelli

Riprende a Villa Pignatelli la rassegna “Maggio della Musica” realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania. Il salotto neoclassico di Chiaia ospiterà, fino al prossimo 5 novembre, il “Maggio del Pianoforte“, ossia il contest dedicato ai pianisti emergenti con giudizio finale affidato al pubblico.

Museo delle Illusioni di Napoli

Nel cuore storico della città. La suggestiva location della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, all’angolo di via Duomo, ospita questa nuova attrazione: circa 70 installazioni che dimostrano come la percezione della realtà spesso sia fittizia ed ingannevole. Sarà possibile visitare l’esposizione fino a gennaio 2024.

Il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, prorogata fino al 9 gennaio.

Antico Teatro del Parco Archeologico di Ercolano

Partono dal 5 settembre le aperture dell’Antico Teatro del Parco Archeologico di Ercolano, un viaggio nel tempo attraverso i cunicoli settecenteschi, in un percorso sotterraneo che trasporta indietro nei secoli.

Per i mesi di ottobre e novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato, con 6 turni al giorno (3 antimeridiani e 3 pomeridiani con due di essi in lingua inglese) a partire dalle 9.30 fino alle ore 16.30, si potrà vivere una vera esperienza esplorativa muniti di casco, torcia e mantellina in una ideale viaggio del tempo a oltre 20 metri nel sottosuolo della città.

PROSSIMI EVENTI DI OTTOBRE Tutto Sposi Mostra d’Oltremare Tutto Sposi torna con una nuova edizione alla Mostra d’Oltremare di Napoli. La kermesse di svolgerà dal 26 al 29 ottobre e accompagnerà i partecipanti nel mondo del wedding. Tutto è ormai pronto per quella sarà una “fiera da sogno” e in cui i futuri sposi potranno immergersi. A Caserta fino al 5 novembre arriva “Zucche da Re” nei Giardini Maria Carolina con fantastici laboratori didattici e tante attività creative e divertenti.

Una Notte al Museo: Halloween a Città della Scienza per i piccoli | sabato 28 ottobre 2023 Sarà una esperienza unica che i bambini vivranno all’interno del museo e del Planetario in compagnia di spettri, zucche e pipistrelli… sarà una notte indimenticabile piena di avventure e scoperte!!!

Dopo le attività i bambini mangeranno una pizza con gli amichetti e infine tutti a nanna in sacco a pelo sotto la grande cupola stellata del planetario, per risvegliarsi al mattino per una fantastica colazione in Via Lattea! Prossimi eventi di novembre “Cats” il musical al Palapartenope Al Teatro Palapartenope dove, dal 3 al 5 novembre prossimo, arriverà il musical “Cats” con la regia e l’adattamento italiano di Massimo Romeo Piparo. Per maggiori dettagli clicca qui Gustus alla Mostra d’Oltremare Per il 2023 Gustus, il più importante salone professionale del settore Food e Tecnologia del Centrosud, conferma i suoi 8mila metri quadrati di area espositiva e si prepara ad accogliere oltre 12mila operatori. La nona edizione della kermesse, in programma dal 19 al 21 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ospiterà i più importanti brand internazionali, con i loro top di gamma nel settore della cucina professionale. Novità di quest’anno l’Emergency Food Contest e la Burger Battle. Chocoland Vomero dal 26 ottobre al 1° novembre Torna a Napoli Chocoland, la festa del cioccolato artigianale che quest’anno avrà luogo, dal 26 al 1° novembre, a piazza Vanvitelli. La rassegna fieristica dedicata al mondo del cioccolato, annunciata per il periodo che va dal 26 ottobre al 1° novembre con il montaggio delle casette di legno di Chocoland, installate nei tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano oltre a piazza Vanvitelli. Oltre la linea nelle periferie, rassegna di teatro, musica e danza Con la direzione artistica di Sabrina D’Aguanno e Rosario Liguoro, la rassegna avrà luogo negli spazi di Sala Ichos, a San Giovanni a Teduccio, dal 14 al 29 ottobre, con la realizzazione di laboratori diurni e spettacoli serali, tutti a partecipazione gratuita. Nata nel 2010 dall’associazione Itinerarte, la kermesse Oltre la linea, porta le arti performative in dialogo tra loro, sui piccoli palcoscenici dei teatri di prossimità. Articolo in aggiornamento