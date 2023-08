Eventi a Napoli e in Campania da venerdì 4 a domenica 6 agosto

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto 2023 sarà un weekend ricco di eventi a Napoli e in Campania. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

“Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”: dal 13 luglio al 13 ottobre

La rassegna prevede eventi gratuiti in tutta la città. 9 concerti di musica classica napoletana; 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi in occasione delle feste patronali e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti.

Per programma completo clicca QUI

Al Museo Nazionale di Napoli (MANN) le grandi mostre “Alessandro Magno e l’Oriente” e “Picasso e l’antico” . Aperture straordinarie serali.

. Aperture straordinarie serali. Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 30 luglio la grande mostra internazionale “Van Gogh: the Immersive Experience”.Van Gogh: The Immersive Experience è un’esperienza di arte digitale a 360 gradi, in cui il pubblico è invitato a partecipare a un viaggio nel mondo di Vincent Van Gogh: l’arte digitale si combina con le informazioni didattiche e la realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva. Il cuore dell’esposizione è una stanza in cui 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

la grande mostra internazionale “Van Gogh: the Immersive Experience”.Van Gogh: The Immersive Experience è un’esperienza di arte digitale a 360 gradi, in cui il pubblico è invitato a partecipare a un viaggio nel mondo di Vincent Van Gogh: l’arte digitale si combina con le informazioni didattiche e la realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva. Il cuore dell’esposizione è una stanza in cui 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine. All’Agorà di San Sebastiano al Vesuvio eventi di cinema e teatro

La seconda edizione di Agorà San Sebastiano al Vesuvio, prosegue la sua programmazione sino al 3 settembre 2023.

Il 3 agosto, spazio alla musica jazz con Roberto Gatto 4tet. Da 4 al 12 agosto, il grande cinema italiano con “Siccità” di Paolo Virzì (4 agosto), “Mixed by Erry” regia S. Sibilia (6 agosto), “Educazione fisica” di S. Cipani (8 agosto).

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE (acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths). Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis.

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Per maggiori dettagli clicca qui

Il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, dal 6 luglio al 3 ottobre 2023.

(Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di dal 6 luglio al 3 ottobre 2023. Al Palazzo Reale di Napoli il ciclo si arricchisce di un nuovo straordinario elemento: ai 104 disegni se ne aggiungerà uno di nuova realizzazione, un disegno celebrativo per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, presentato per la prima volta a Palazzo Reale.

Al Palazzo Reale di Napoli il ciclo si arricchisce di un nuovo straordinario elemento: ai 104 disegni se ne aggiungerà uno di nuova realizzazione, un disegno celebrativo per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, presentato per la prima volta a Palazzo Reale. Sorrento Incontra 2023

– 10 AGOSTO, ORE 20:30 IL DUO ALMA PORTENA IN CONCERTO (CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO).

Per maggiori dettagli clicca qui

Ravello Festival 2023

Venerdì 4, sabato 5, domenica 6 agosto

MARATONA CHOPIN

Integrale della musica di Fryderyk Chopin per pianoforte in dieci tappe

Leonora Armellini, Claudio Berra, Elia Cecino, Pietro De Maria,

Andrea Lucchesini, Benedetto Lupo, Gabriele Strata,

Alessandro Taverna, Alessandro Villalva

Produzione Ravello Festival

Per il programma completo QUI

A Pozzuoli dall’11 luglio al 30 settembre al via “Notti di Stelle, Pozzuoli in Arte”. Cinema all’aperto, teatro, cabaret, musica, danza, fiabe ed enogastronomia.

Per maggiori dettagli clicca Qui

Il Museo Nazionale Ferroviario fa orario prolungato per l’estate: apertura fino a tarda serata.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa propone, per la stagione estiva, un orario prolungato che consente ai visitatori di fruire degli ampi spazi al suo interno fino a tarda sera.

Pomigliano, Cartellone D’Estate 2023: in programma 60 eventi per tutti i gusti fino al 30 settembre.

Una kermesse che vanta circa 60 eventi che avranno luogo su tutto il territorio comunale dai rioni delle periferie al centro, dai parchi pubblici alle masserie storiche, in cui si alterneranno concerti, spettacoli teatrali, festival letterari e cinematografici, ma anche eventi dedicati anche al cibo locale.

Per maggiori dettagli clicca QUI

I Venerdì di Ercolano. Fino al 25 agosto percorsi serali del Parco Archeologico.

Il Parco Archeologico di Ercolano accoglie i visitatori nelle serate d’estate vestito di luce per “I Venerdì di Ercolano”. I percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest’anno sono il cibo e l’alimentazione a ispirare il racconto nell’area archeologica.

Per maggiori dettagli clicca qui

A Pozzuoli “Officine Rione Terra”: il festival di spettacoli di musica, danza, teatro, artigianato, enogastronomia.

“Officine Rione Terra”, il festival di spettacoli itineranti di musica, danza, teatro, artigianato, enogastronomia, mostre, laboratori ed incontri, organizzato da ArtGarage, giunto ormai a vent’anni di attività. Un weekend ricco di eventi come da locandina.

Reggia di Caserta. Un’Estate da RE

Il 3 agosto – PLÁCIDO DOMINGO con la partecipazione straordinaria de Il Volo e Daria Rybak – La notte delle stelle.

Visite serali a Palazzo Reale di Napoli

L’iniziativa Un sabato da Re, ha riscosso un notevole successo tanto che si è deciso di prorogarla anche nelle prime due settimane del prossimo mese, il 5 e il 12 di agosto. I visitatori avranno modo di accedere all’Appartamento di Etichetta e, alla fine del percorso, anche nella Galleria del Genovese, dove è allestita la mostra “Paladino. I 104 disegni di Pulcinella”.

– Festa di Sant’Anna a Bacoli

Da giovedì 3 agosto, fino a martedì 8, la città di Bacoli si illumina per la Festa di Sant’Anna, patrona del comune flegreo: Cinque giorni di festeggiamenti per Sant’Anna, la santa patrona del comune flegreo. Per maggiori dettagli clicca qui

Restate a Napoli: rassegna con 24 spettacoli serali ad ingresso gratuito Direzione artistica di Lello Arena. In programma tra gli altri: Nino Frassica, Maria Nazionale, Foja, Roberto Colella de La Maschera, Vincenzo Comunale, Paolo Caiazzo, La Niña con Clementino, Francesco Cicchella e otto spettacoli del progetto C.I.O.E.(‘). Si svolgerà dal 9 al 16 agosto 2023, in Piazza del Plebiscito, la terza edizione della rassegna teatrale e musicale Restate a Napoli. Per maggiori dettagli clicca qui Eventi Ferragosto 2023 Il giorno di Ferragosto e sabato 26, due aperture straordinarie per consentire di contemplare ancora di più le bellezze della Reggia di Caserta nel mese di agosto: si tratta del giorno di Ferragosto – cade di martedì, giornata di chiusura ordinaria – e di sabato 26, quando sarà proposta ai visitatori del Palazzo Borbonico patrimonio dell’Unesco la visita all’alba del Parco reale.