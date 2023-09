Eventi a Napoli e in Campania da giovedì 28 a domenica 1° ottobre

Da giovedì 28 a domenica 1° ottobre sarà un weekend ricco di eventi a Napoli e in Campania. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

A Napoli e in Campania da giovedì 28 a domenica 1° ottobre 2023 sono previsti numerosi eventi di sagre, arte, cultura, mostra, concerti e spettacoli. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Domenica 1° ottobre al Museo con ingresso gratuito: ecco tutti i musei e i siti della Campania che aderiscono all’iniziativa.

Il primo ottobre torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso gratuito.

Di sera, Giò Giò. La musica che resta’, al teatro Mercadante di Napoli una serata per Giò Giò, ovvero Giovanbattista Cutolo il giovane musicista ucciso all’alba del 31 agosto.

A poco più di un mese dalla scomparsa del giovane musicista il Comune di Napoli – Napoli città della musica e Campania legge – Fondazione Premio Napoli in collaborazione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e Nuova Orchestra Scarlatti, hanno ideato al Teatro Mercadante, lunedì 2 ottobre, la manifestazione “Di sera, Giò Giò. La musica che resta”.

Il Pianeta Mare Film Festival, il primo festival italiano che racconta attraverso il cinema la relazione tra gli esseri umani e il mare, torna a Napoli con la seconda edizione.

Film in concorso triplicati e Paesi rappresentati da tutto il mondo aumentati del 50 per cento. Sono i dati della seconda edizione del Pianeta Mare Film Festival che torna a Napoli dal 4 all’8 ottobre.



Mare Fuori Meet and Greet a Casavatore il 29 Settembre

Un tour nazionale con i protagonisti di Mare Fuori darà la possibilità al grandissimo pubblico di poter incontrare i propri beniamini dal vivo.

L’eccezionale successo della serie Rai “Mare Fuori” ha portato Wobinda Produzioni, che vanta ormai esperienze decennali negli eventi Live che la posizionano come una delle Società leader in questo settore, a firmare un accordo di licenza con Rai Com per la categoria dei meet&greet.

Al lido comunale di Bagnoli, ‘Sensazioni al crepuscolo’ 4 giorni di eventi gratuiti

Si svolgerà sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre per un bis sabato 7 e domenica 8 ottobre, dalle 17.30 alle 19. Quattro serate speciali organizzate e finanziate dal Servizio Cultura del Comune di Napoli ad ingresso libero fino a esaurimento posti – sperimenta nuovi percorsi che combinano la valorizzazione della bellezza dei luoghi con la musica e i prodotti del territorio.



Notte Azzurra in via Epomeo. Un evento da non perdere con tanti ospiti e tanta musica.

Una serata in programma sabato 30 settembre in via Epomeo. La Notte Azzurra porterà con sé numerosi ospiti, musica, cibo e intrattenimento.



FAB! – Festival dell’Archeologia di Bacoli, rassegna internazionale di cinema e crossmedialità dal 6 all’8 ottobre.

Per valorizzare il patrimonio storico e naturalistico dei Campi Flegrei, nasce FAB! – Festival dell’Archeologia di Bacoli, rassegna internazionale di cinema e crossmedialità che vedrà la sua prima edizione dal 6 all’8 ottobre, diretta da Nicola Barile e organizzata da Giovanni Parisi e Giovanni Calvino per TILE Storytellers, con il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania.

Balloon Museum – Mostra d’Oltremare di Napoli

Dal 22 settembre e fino all’8 dicembre 2023 la Mostra d’Oltremare ospiterà 175 eventi di Balloon Museum.

Balloon Museum è un format creato da un team curatoriale che progetta e allestisce mostre d’arte contemporanea con opere che hanno l’aria come elemento distintivo. Un viaggio tra installazioni fuori scala dalle forme inaspettate in cui l’interazione con lo spettatore è posta al centro dell’esperienza.

Per maggiori dettagli programma e biglietti clicca qui

Love Museum a Palazzo Fondi

“Love Museum”, il museo dell’Amore Universale, arriva in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024. Giorni e orari di apertura.

Il format di successo internazionale “Love Museum” arriva finalmente in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli dal 16 settembre 2023 (anteprima stampa 15 settembre ore 11.30) al 7 gennaio 2024. “Love Museum” è il museo dell’Amore Universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’Arte. Un’esplosione di colori e di divertimento adatta a tutta la famiglia.



La Regina delle Zucche a Portici dal 29 settembre al 5 novembre 2023

A Portici in Villa Mascolo dal prossimo 29 settembre 2023, arriva l’evento “La Regina delle Zucche”. Per i visitatori grandi e piccini fino al 5 novembre prossimo nella rilassante atmosfera della bella Villa di Portici con Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà una ventata di allegria. Per tutti, nel nome del “ mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche.



Napoli Film Festival

Da lunedì 25 settembre al 30 settembre la 24a edizione del Napoli Film Festival diretta da Mario Violini e organizzato da WooW con l’Istituto Francese di Napoli e il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania, con proiezioni, incontri e eventi tra la Sala Dumas dell’Istituto Francese (via Francesco Crispi 86) e l’Auditorium Santa Luisa di Marillac (via Andrea d’Isernia 23).



Affabulazione, Espressioni della Napoli Policentrica”.

Più di 100 appuntamenti ad ‘ingresso gratuito’ di teatro, musica, danza e laboratori fino a fine novembre. Ecco il programma completo.

“Maggio del Pianoforte” – Villa Pignatelli

Riprende a Villa Pignatelli la rassegna “Maggio della Musica” realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania. Il salotto neoclassico di Chiaia ospiterà, fino al prossimo 5 novembre, il “Maggio del Pianoforte“, ossia il contest dedicato ai pianisti emergenti con giudizio finale affidato al pubblico.



Baccalà Village – Caserta dal 29 al 30 settembre

Baccalà Village, la quarta tappa al Polo Fieristico A1 Expo di San Marco Evangelista (CE) dal 29 settembre al 1° ottobre.

L’appuntamento si terrà a San Marco Evangelista (CE), presso l’ampio Polo Fieristico A1 Expo (uscita Caserta Sud), una struttura al coperto di 1500 mq che ospiterà la manifestazione a ingresso libero dalle ore 18 alle 24 per due weekend consecutivi, dal 29 settembre al 1° ottobre.



Museo delle Illusioni di Napoli

Nel cuore storico della città. La suggestiva location della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, all’angolo di via Duomo, ospita questa nuova attrazione: circa 70 installazioni che dimostrano come la percezione della realtà spesso sia fittizia ed ingannevole. Sarà possibile visitare l’esposizione fino a gennaio 2024.



“Vedi Napoli d’estate e poi Torni. Emozioni oltre stagione”: appuntamenti fino al 13 ottobre

La rassegna prevede eventi gratuiti in tutta la città. 9 concerti di musica classica napoletana; 111 spettacoli itineranti di musica popolare; 117 itinerari tematici; 12 eventi in occasione delle feste patronali e il Tour del Giallo Città di Napoli con 10 appuntamenti.



VII° edizione “SPINACORONA 2023” – Passeggiate Musicali Napoletane

Michele Campanella regala alla città di Napoli 5 intensi giorni di musica, dal 27 settembre al 1° ottobre, tutti completamente gratuiti e tutti ubicati in altrettante meravigliose location sparse per il centro storico della città, in modo da fondere la passione per la musica con quella per l’arte, visto che Napoli, nonostante sia una città molto difficile e piena di contraddizioni, nessuno può negare che sia anche un museo a cielo aperto.



Al MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, prorogata al 2 ottobre la mostra PICASSO E L’ANTICO. Grande il successo di pubblico per la mostra “Picasso e l’antico” in corso al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, diretto da Paolo Giulierini.

Grande il successo di pubblico per la mostra “Picasso e l’antico” in corso al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, diretto da Paolo Giulierini. Il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, prorogata fino al 9 gennaio.

Campania Libri Festival – dal 5 all’8 ottobre

La sede del Palazzo Reale di Napoli ospiterà la seconda edizione del Campania Libri Festival, dedicato quest’anno a Italo Calvino, in occasione del centenario della nascita.

Dopo il successo della prima edizione, con più di trentamila presenze in quattro giorni, dal 5 all’8 ottobre torna al Palazzo Reale di Napoli il Campania Libri Festival, dedicato quest’anno a Italo Calvino, in occasione del centenario della nascita.



A Pozzuoli dall’11 luglio al 30 settembre al via “Notti di Stelle, Pozzuoli in Arte”. Cinema all’aperto, teatro, cabaret, musica, danza, fiabe ed enogastronomia.



Il Museo Nazionale Ferroviario fa orario prolungato per l’estate: apertura fino a tarda serata.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa propone, per la stagione estiva, un orario prolungato che consente ai visitatori di fruire degli ampi spazi al suo interno fino a tarda sera.

Pomigliano, Cartellone D’Estate 2023: in programma 60 eventi per tutti i gusti fino al 30 settembre.

Una kermesse che vanta circa 60 eventi che avranno luogo su tutto il territorio comunale dai rioni delle periferie al centro, dai parchi pubblici alle masserie storiche, in cui si alterneranno concerti, spettacoli teatrali, festival letterari e cinematografici, ma anche eventi dedicati anche al cibo locale.



Antico Teatro del Parco Archeologico di Ercolano

Partono dal 5 settembre le aperture dell’Antico Teatro del Parco Archeologico di Ercolano, un viaggio nel tempo attraverso i cunicoli settecenteschi, in un percorso sotterraneo che trasporta indietro nei secoli.

Per i mesi di settembre, ottobre e novembre nei giorni di martedì, giovedì e sabato, con 6 turni al giorno (3 antimeridiani e 3 pomeridiani con due di essi in lingua inglese) a partire dalle 9.30 fino alle ore 16.30, si potrà vivere una vera esperienza esplorativa muniti di casco, torcia e mantellina in una ideale viaggio del tempo a oltre 20 metri nel sottosuolo della città.



Da martedì 5 settembre il Teatro Comunale di Massa di Somma “Carmela Maddaloni” ospiterà tre serate di musica e teatro, con artisti che affascineranno un target variegato di spettatori. Programma PROSSIMI EVENTI DI SETTEMBRE Alla Mostra d’Oltremare dal prossimo 29 settembre 2023, torna l’evento “Fuori di Zucca”: laboratori, area cooking, favole e giochi. Accesso gratuito per i bambini da 0 a 3 anni.

laboratori, area cooking, favole e giochi. Accesso gratuito per i bambini da 0 a 3 anni. A Caserta dal prossimo 23 settembre e fino al 5 novembre arriva “Zucche da Re” nei Giardini Maria Carolina con fantastici laboratori didattici e tante attività creative e divertenti.

Una Notte al Museo: Halloween a Città della Scienza per i piccoli | sabato 28 ottobre 2023 Sarà una esperienza unica che i bambini vivranno all’interno del museo e del Planetario in compagnia di spettri, zucche e pipistrelli… sarà una notte indimenticabile piena di avventure e scoperte!!!

Dopo le attività i bambini mangeranno una pizza con gli amichetti e infine tutti a nanna in sacco a pelo sotto la grande cupola stellata del planetario, per risvegliarsi al mattino per una fantastica colazione in Via Lattea!